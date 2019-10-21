Боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире

В Алматы с 14 по 19 октября прошёл республиканский турнир по боксу среди юношей, посвящённый памяти мастера спорта международного класса А.Абдурахманова.На соревнования прибыли более 100 спортсменов из всех регионов страны, а также команды из Узбекистана и Киргизстана.Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксёров, четверо из которых принесли команде золотые медали.Обладателями медалей золотого отлива стали Бекарыс Нурмухан, выступавший в весе до 52 кг, Салауат Тлекбай в весе 70 кг, Сунгат Расулов в весе 42 кг и Бердибек Кырыкмылтык в весе 44 кг.Бронзовыми призёрами стали Султанбий Абыллаев - Барс (43 кг), Олжас Канагатов (49 кг) и Малик Низамдин (52 кг).Также воспитанники федерации бокса Мангистауской области привезли три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей с республиканского турнира в Шымкенте. Турнир проходил с 9 по 12 октября.«Золото» команде принесли Омар Арыкбай (34кг), Нурбек Смет (46 кг) и Канат Ахунов (60кг).Серебряным призёром стал Алтынбек Сандаулет в весе 42 кг.«Бронзу» завоевали Есберген Болатбай (34кг), Адай Едилбай (50 кг), Багдаулет Туркменбай (36кг), Жандос Лапбай (60кг), Даулеткерей Сабитов (42кг), Елнур Мырзагали (36кг) и Кудрет Айдынгали (38кг).