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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 232

Боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире

Мангистауские боксёры привезли четыре золотые и три бронзовых медалей с республиканского турнира в Алматы. Ещё 11 медалей боксёры завоевали на турнире в Шымкенте. Об этом «Ладе» сообщили в федерации бокса Мангистауской области.

Победители турнира. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
В Алматы с 14 по 19 октября прошёл республиканский турнир по боксу среди юношей, посвящённый памяти мастера спорта международного класса А.Абдурахманова.
На соревнования прибыли более 100 спортсменов из всех регионов страны, а также команды из Узбекистана и Киргизстана.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 11 боксёров, четверо из которых принесли команде золотые медали.

Боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Обладателями медалей золотого отлива стали Бекарыс Нурмухан, выступавший в весе до 52 кг, Салауат Тлекбай в весе 70 кг, Сунгат Расулов в весе 42 кг и Бердибек Кырыкмылтык в весе 44 кг.

Боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Бронзовыми призёрами стали Султанбий Абыллаев - Барс (43 кг), Олжас Канагатов (49 кг) и Малик Низамдин (52 кг).

Также воспитанники федерации бокса Мангистауской области привезли три золотые, одну серебряную и семь бронзовых медалей с республиканского турнира в Шымкенте. Турнир проходил с 9 по 12 октября.

«Золото» команде принесли Омар Арыкбай (34кг), Нурбек Смет (46 кг) и Канат Ахунов (60кг).

Боксёры из Мангистау завоевали семь медалей на республиканском турнире


Серебряным призёром стал Алтынбек Сандаулет в весе 42 кг.

«Бронзу» завоевали Есберген Болатбай (34кг), Адай Едилбай (50 кг), Багдаулет Туркменбай (36кг), Жандос Лапбай (60кг), Даулеткерей Сабитов (42кг), Елнур Мырзагали (36кг) и Кудрет Айдынгали (38кг).



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