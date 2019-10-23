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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:30

Просмотров: 171

Спортсмены из Мангистау завоевали 10 медалей на межрегиональном турнире по боксу в Оренбурге

Воспитанники мангистауской школы бокса завоевали четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали на XXII открытом межрегиональном турнире по боксу в Оренбурге.

Сборная Мангистау. Фото предоставлено пресс-службой Федерации бокса Мангистауской области
XXII Открытый межрегиональный турнир по боксу имени заслуженного мастера спорта России В.Ф. Чернышева проходил с 16 по 19 октября на базе Центра бокса Оренбурга.

В соревнованиях приняли участие юноши 2004-2005 годов рождения.

Турнир собрал более 100 лучших юных мастеров кожаной перчатки из разных областей Казахстана и Российской Федерации.

На протяжении пяти дней боксеры боролись за победу. Мангистау представили 12 боксеров.

Медали высшего достоинства команде принесли в весовой категории 48 кг Бекарыс Нурасылов (ученик школы №2), в весе 63 кг - Жанибек Джумарт (студент Политехнического колледжа), в весе 66 кг - Азамат Нигметов (ученик школы №14) и в весе свыше 80 кг - Даулет Рысбаев (ученик школы №14).

Спортсмены из Мангистау завоевали 10 медалей на межрегиональном турнире по боксу в Оренбурге


«Серебро» досталось Агажану Кадыр (46 кг, ученик школы №2) и Айдару Дурдыхан (54 кг, ученик школы № 23).

Спортсмены из Мангистау завоевали 10 медалей на межрегиональном турнире по боксу в Оренбурге


Бронзовые медали завоевали Айдарбек Ниязбай (48 кг, ученик школы имени Жангабылова), Шынгыс Султан (52 кг, ученик школы №1), Дидар Дурдыхан (57 кг, ученик школы № 23), Сералы Жолмаганбетов (60 кг, ученик школы №13).

Спортсмены из Мангистау завоевали 10 медалей на межрегиональном турнире по боксу в Оренбурге


Мангистаускую сборную сопровождал тренер актауской школы бокса Асхат Камалов.



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