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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:32

Просмотров: 190

В Актау за путевку на Олимпиаду-2020 будут бороться лучшие боксеры Казахстана и стран ближнего зарубежья

В Актау 21 ноября стартует XII международный турнир по боксу, посвященный памяти основателя казахской школы бокса Шокыра Болтекулы. Организаторы турнира на брифинге в региональной службе коммуникаций назвали имена почетных гостей и именитых чемпионов, которые примут участие в соревнованиях.

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В этом году в соревнованиях принимают участие более 100 боксеров из Казахстана, Турции, России, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

Также в турнире примут участие боксеры национальной сборной команды Казахстана, которые представляют страну на мировой арене. В частности, это – Кайрат Ералиев, Ильяс Сулейменов, Закир Сафиуллин, Турсынбай Кулахмет, Абилхан Аманкул, Бек Нурмаганбет, Ерик Альжанов, Нурбол Калжанов, братья Тольтаевы и другие.

По информации федерации бокса Мангистауской области, по итогам турнира победители в весовых категориях 57 кг, 63 кг, 75 кг получат путевку для участия в лицензионном турнире в Китае к летним Олимпийским Играм.

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Мангистау Арена» и продлятся до 24 ноября.

В Актау поддержать боксеров приехали главный тренер национальной сборной команды Казахстана Галым Кенжебаев и тренеры сборной Мырзагали Айтжанов, Нурлан Акурпеков. Среди почетных гостей - олимпийский чемпион 2004 года Бахтияр Артаев, а также чемпион мира Галиб Джабаров.

Торжественное открытие турнира состоится 21 ноября в 18:00. Предварительные бои начнутся сегодня в 15:00. Финальные бои стартуют 24 ноября в 12:00. Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мангистау арена» в 33 микрорайоне.



В Актау за путевку на Олимпиаду-2020 будут бороться лучшие боксеры Казахстана и стран ближнего зарубежья

В Актау за путевку на Олимпиаду-2020 будут бороться лучшие боксеры Казахстана и стран ближнего зарубежья
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