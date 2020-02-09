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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:05

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На чемпионате РК по дзюдо спортсмен из Мангистау завоевал золотую медаль

С 6 по 10 февраля в Костанае проходит чемпионат республики по дзюдо среди старших юношей до 17 лет. За чемпионский титул боролись 695 атлетов из Нур-Султана, Алматы, Шымкента и 14 областей Казахстана. Мерей Мархамбетов стал чемпионом соревнований. Об этом сообщил Сапар Бурамбаев, личный тренер призёра чемпионата.

Чемпион с тренером. Фото предоставлено С.Бурамбаевым
Мерей Мархамбетов, выступавший в весовой категории 60 кг, все пять схваток выиграл досрочно с оценкой «иппон».

- Первую схватку мой воспитанник провёл с соперником из Павлодара, затем встретился со спортсменом из Туркестанской области. Третий бой также выиграл у представителя Восточно-Казахстанской области, четвёртый – у дзюдоиста из Акмолинской области. В финале победил бронзового призёра чемпионата Азии, спортсмена из Туркестанской области Аслана Лес, - рассказал Сапар Бурамбаев.

Мерей Мархамбетов выразил огромную благодарность своему тренеру.

В турнирной таблице значится также имя Нурсултана Жубаткана, который выиграл «бронзу» в весовой категории 55 кг. Нурсултан является воспитанником Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».

По итогам чемпионата будет создана сборная Казахстана для участия в чемпионатах Азии и мира.



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