На чемпионате РК по дзюдо спортсмен из Мангистау завоевал золотую медаль

Чемпион с тренером. Фото предоставлено С.Бурамбаевым

Мерей Мархамбетов, выступавший в весовой категории 60 кг, все пять схваток выиграл досрочно с оценкой «иппон».



- Первую схватку мой воспитанник провёл с соперником из Павлодара, затем встретился со спортсменом из Туркестанской области. Третий бой также выиграл у представителя Восточно-Казахстанской области, четвёртый – у дзюдоиста из Акмолинской области. В финале победил бронзового призёра чемпионата Азии, спортсмена из Туркестанской области Аслана Лес, - рассказал Сапар Бурамбаев.



Мерей Мархамбетов выразил огромную благодарность своему тренеру.



В турнирной таблице значится также имя Нурсултана Жубаткана, который выиграл «бронзу» в весовой категории 55 кг. Нурсултан является воспитанником Мангистауской областной специализированной детско-юношеской спортивной школы «Жас батыр».



По итогам чемпионата будет создана сборная Казахстана для участия в чемпионатах Азии и мира.