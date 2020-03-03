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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 862

Двое каратистов из Мангистау стали обладателями Кубка мира в Японии

В Гран-при Кубка мира по кекушинкай каратэ, проводившемся с 29 февраля по 1 марта в столице Японии Токио, мангистауские спортсмены завоевали восемь медалей. Двое из них стали обладателями золотых медалей. Об этом сообщили в управлении физкультуры и спорта Мангистауской области.

Мангистауская команда с тренерами. Фото предоставлено облспортуправлением
Мангистауские каратисты сумели отстоять право на медали среди 750 участников Гран-при из 15 стран мира.

- В соревнованиях мирового масштаба участвовали 12 наших спортсменов: 10 в возрастной категории до 18 лет, двое – старше 18 лет. Чемпионами Кубка мира стали Бейбарыс Жолдыбай и Нурсултан Смагул. Серебряные медали выиграли Бекзат Орынбасаров, Кыдыржан Аманкан, Бекарыс Болатов. Обладателями бронзовых наград стали Саят Бакытулы, Бекгали Мырзагали и Хамза Сагындык, - сообщили в управлении физкультуры и спорта Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 14:22
Поздравляю с победой!
 
 

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