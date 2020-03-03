Двое каратистов из Мангистау стали обладателями Кубка мира в Японии

Мангистауская команда с тренерами. Фото предоставлено облспортуправлением

Мангистауские каратисты сумели отстоять право на медали среди 750 участников Гран-при из 15 стран мира.



- В соревнованиях мирового масштаба участвовали 12 наших спортсменов: 10 в возрастной категории до 18 лет, двое – старше 18 лет. Чемпионами Кубка мира стали Бейбарыс Жолдыбай и Нурсултан Смагул. Серебряные медали выиграли Бекзат Орынбасаров, Кыдыржан Аманкан, Бекарыс Болатов. Обладателями бронзовых наград стали Саят Бакытулы, Бекгали Мырзагали и Хамза Сагындык, - сообщили в управлении физкультуры и спорта Мангистауской области.