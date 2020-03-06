Бекзад Нурдаулетов выиграл первый бой на олимпийской квалификации в Иордании

Бекзад Нурдаулетов, чемпион мира по боксу 2019 года, в весовой категории до 81 килограмма, отправился на турнир в составе национальной сборной Казахстана.
Вчера, 5 марта, прошли предварительные бои. По итогам трёх раундов Бекзад одержал победу судейским решением. Его соперником был новозеландец Джером Пампеллон, сообщает Sports.kz.
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Чемпион мира по боксу из Казахстана Бекзад Нурдаулетов прокомментировал свою победу на старте отборочного турнира на Олимпиаду-2020. ⠀ 21-летний фаворит регионального отбора победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии и вышел в четвертьфинал турнира. ⠀ За выход в полуфинал он встретится с победителем пары Файзуллах Арууби (Афганистан) - Шаббос Негматуллоев (Таджикистан). ⠀ #sport #Kazakhstan #kaz #kz #boxing #спорт #tokyo2020 #токио2020 #казахстан #бокс #боксёры #vestikz
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