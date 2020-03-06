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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 684

Бекзад Нурдаулетов выиграл первый бой на олимпийской квалификации в Иордании

Мангистауский боксёр Бекзад Нурдаулетов (до 81 кг) выиграл свой первый бой на олимпийской квалификации в Аммане (Иордания), его соперником был новозеландец Джером Пампеллон. Об этом сообщает Sports.kz.

Фото Sports.kz
В Иордании стартовал лицензионный олимпийский турнир для стран Азии и Океании.

Бекзад Нурдаулетов, чемпион мира по боксу 2019 года, в весовой категории до 81 килограмма, отправился на турнир в составе национальной сборной Казахстана.

Вчера, 5 марта, прошли предварительные бои. По итогам трёх раундов Бекзад одержал победу судейским решением. Его соперником был новозеландец Джером Пампеллон, сообщает Sports.kz.

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Чемпион мира по боксу из Казахстана Бекзад Нурдаулетов прокомментировал свою победу на старте отборочного турнира на Олимпиаду-2020. ⠀ 21-летний фаворит регионального отбора победил Жерома Пампеллона из Новой Зеландии и вышел в четвертьфинал турнира. ⠀ За выход в полуфинал он встретится с победителем пары Файзуллах Арууби (Афганистан) - Шаббос Негматуллоев (Таджикистан). ⠀ #sport #Kazakhstan #kaz #kz #boxing #спорт #tokyo2020 #токио2020 #казахстан #бокс #боксёры #vestikz

Публикация от Vesti.kz - Живи спортом (@vestikzsport)









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