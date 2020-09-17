Футболисты «Каспия» встретятся с «Окжетпес»

Фото пресс-службы ФК «Каспий»
Игроки клубов «Каспий» и «Окжетпес» являются аутсайдерами в турнирной таблице.
Наши футболисты с тремя очками расположились на последней строчке в турнирной таблице, в то время как «Окжетпес» опережает «Каспий» лишь на одно очко и занимает 10-ую строчку.
Встреча состоится 18 сентября в 19:00 по местному времени на стадионе «Жас кыран» в Алматы.
Напомним, «Каспий» одержал первую победу в Премьер-Лиге над командой из Кызылорды - футбольным клубом «Кайсар». Встреча закончилась со счётом 1:0.
Наши футболисты с тремя очками расположились на последней строчке в турнирной таблице, в то время как «Окжетпес» опережает «Каспий» лишь на одно очко и занимает 10-ую строчку.
Встреча состоится 18 сентября в 19:00 по местному времени на стадионе «Жас кыран» в Алматы.
Напомним, «Каспий» одержал первую победу в Премьер-Лиге над командой из Кызылорды - футбольным клубом «Кайсар». Встреча закончилась со счётом 1:0.
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