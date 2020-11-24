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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:25

Просмотров: 348

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020

С 19 по 24 ноября 2020 года в Щучинске прошёл розыгрыш Кубка Казахстана по баскетболу среди женских команд. По итогам турнира женская команда «Каспий» стала обладателем почётного второго места.

Фото предоставлено участниками соревнований
В этом году участие в турнире приняли восемь коллективов: «Каспий» (Актау), «Иртыш» (Павлодар), «Астана Тайгерс» (Нур-Султан), «КазыгуртМарс» (Шымкент), «СДЮСШ» (Алматинская область), «Туран» (Туркестанская область), «Караганда» (Карагандинская область), «Окжетпес» (Акмолинская область).

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020


Участники были разделены на две группы, по четыре в каждой. В своих группах команды провели по три игры, по результатам которых две команды прошли в основной полуфинал, а две - в полуфинал за пятые-восьмые места.

Результаты встреч

19.11.2020 | БК «Каспий» 65:96 БК «Иртыш»(Павлодар)

Самые результативные игроки матча:
- Ульяна Кудрявцева (16 очков, 6 подборов, 2 передачи, 3 перехвата);
- Александра Петелина (16 очков, 6 подборов, 1 блокшот);
- Анастасия Ильясова (9 очков, 14 подборов, 2 блокшота).

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020


20.11.2020 | БК Каспий 84:74 Окжетпес (Акмолинская область)

Самые результативные игроки матча:
- Анастасия Ильясова (25 очков, 23 подборов, 2 перехвата);
- Ульяна Кудрявцева (28 очков, 5 подборов, 3 передачи, 3 перехвата);
- Аружан Аскерова (4 очка, 3 подбора, 5 передач, 2 перехвата).

21.11.2020 | БК «Каспий» 75:73 СДЮСШ (Алматинская область)

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020


Самые результативные игроки матча:
- Ульяна Кудрявцева (36 очков, 9 подборов, 3 передачи, 3 перехвата);
- Александра Петелина (12 очков, 4 подбора, 3 передачи, 2 перехвата, 1 блокшот);
- Ангелина Михайлова (5 очков, 5 подборов, 2 передачи, 1 блокшот).

Полуфинал

22.10.2020 | БК «Каспий» 69:64 «Туран» (Туркестанская область)

Самые результативные игроки матча: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Анастасия Ильясова (17 очков, 9 подборов, 3 перехвата);
- Александра Петелина (16 очков, 6 подборов, 5 передач);
- Валерия Соколова (20 очков, 2 подбора, 2 передачи).

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020


Финал

23.11.2020 | БК «Каспий» 70:96 БК «Иртыш» (Павлодар)

Самые результативные игроки матча: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Анастасия Ильясова (22 очка, 4 подбора, 2 передачи, 2 перехвата)
- Александра Петелина (14 очков, 2 подбора, 8 передач, 1 блокшот)
- Ангелина Михайлова (5 очков, 8 подборов, 2 передачи, 1 блокшот)

По итогам турнира женская команда «Каспий» стала обладателем почётного второго места. Ранее команда принимала участие только в Кубке Национальной Федерации Баскетбола, соответственно, это был дебют на Кубке КЗ.

Помимо основного награждения команд, занявших призовые места, были определены пять лучших игроков турнира. В эту пятёрку вошли и наши спортсменки из Актау: Кудрявцева Ульяна и Ильясова Анастасия.

Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020


Женская команда «Каспий» стала серебряным призёром Кубка Казахстана-2020



Управляющий профессиональным баскетбольным клубом «Каспий» Самсон Аракелян прокомментировал итоги турнира:
«Для нас это очень большое достижение, можно сказать, 12 лет мы шли к этому результату. Я не имею в виду «серебро» на Кубке Федерации, что на данный момент мы имеем конкурентоспособную и молодую команду, которая борется и будет продолжать бороться только за призовые места. Команда, которую мы смогли воспитать, которую смогли подготовить за всё это время - уже сейчас становится лидером Казахстанского женского баскетбола. И я очень надеюсь, что ничто не помешает нам оставаться этим лидером ещё многие-многие годы. Сезон всё ещё на начальной стадии, помимо кубка Казахстана команда принимает участие в регулярном чемпионате. Уровень игры на сегодняшний день даёт нам надежду на то, что и в чемпионате РК мы сможем играть в финальной стадии. Огромное спасибо хочу выразить тренеру команды Аракелян Баграту Вазгеновичу, девочкам, а также руководству области, которое верит в нас и продолжает помогать команде баскетбольного клуба «Каспий» развивать баскетбол как профессионального, так и массового, детского».

Баскетбольный клуб «Каспий» выражает благодарность за поддержу акимату Мангистауской области, управлению физической культуры и спорта Мангистауской области, городскому отделу физической культуры и спорта, федерации баскетбола Мангистауской области, рекламному агентству «ADVER» и барбершопу «Black13».



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