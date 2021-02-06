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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:06

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Деятельность одной из спортивных федераций приостановили в Мангистау

Деятельность Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области приостановили, поскольку на момент её аккредитации в области уже существовала федерация по данному виду спорта.

Фото предоставил Айбек Суюндуков
Федерация художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области приостановила свою деятельность. До этого в области существовали две аккредитованные федерации.

- «Федерация художественной гимнастики Мангистауской области» получила аккредитацию еще в 2015 году. «Федерация художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области» - в 2017 году, несмотря на то что правилами запрещено аккредитовывать ещё одну федерацию по виду спорта, по которому имеется соответствующая аккредитованная местная спортивная федерация, - рассказал президент Федерации художественной гимнастики Айбек Суюндуков.

В ходе брифинга он сообщил, что 14 января на заседании комиссии при управлении физической культуры и спорта Мангистауской области было принято решение о приостановлении действия аккредитации Федерации художественной и эстетической гимнастики Мангистауской области.

- Прошу родителей и законных представителей, чьи дети посещают или планируют посещать спортивные школы по художественной гимнастике, задаться вопросом, аккредитована ли надлежащим образом та или иная школа, чтобы в будущем не оказалось, что ваш ребёнок посещает «любительскую» школу гимнастики, - добавил Айбек Суюндуков.

Напомним, Айбек Суюндуков стал президентом Федерации художественной гимнастики Мангистауской области 5 января.



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