Президентом федерации художественной гимнастики Мангистауской области стал Айбек Суюндуков

Новый президент федерации художественной гимнастики Мангистауской области Айбек Суюндуков.

Федерацию художественной гимнастики Мангистауской области возглавил 28-летний юрист Айбек Суюндуков. Его кандидатуру выдвинули учредители. Единогласным решением его избрали президентом федерации.



- Cитуация вокруг художественной гимнастики региона настолько шаткая, что нуждается в серьезном усилении юридической базы. В данном направлении мы будем продолжать работу. Хочу также заверить от имени федерации, что в дальнейшем мы планируем показать свои результаты на первенствах и чемпионатах, — сказал Айбек Суюндуков.



Суюндуков Айбек Бекайдарович родился 15 октября 1992 года. Окончил Мангистауский гуманитарно-технический университет, по специальности – юрист.