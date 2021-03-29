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ЛАДА.kz » Спорт

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 15:53

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Баскетболисты из Актау победили команду из Алматы в двух домашних матчах

Команда баскетбольного клуба «Каспий» одержала победу над игроками из Алматы в двух домашних играх, которые прошли в рамках XXIX Чемпионата Республики Казахстан по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Фото предоставлено пресс-службой ПБК «Каспий»
Две домашние игры баскетбольного клуба «Каспий» прошли в Актау 26 и 27 марта. В обеих играх мангистауские игроки одержали победу над командой «Алматинский легион».

По словам Михаила Карпенко, главного тренера «Каспия», поначалу у команды возникли сложности, поскольку у спортсменов продолжительное время не было игровой практики из-за карантинных ограничений.

- Мы испытали проблемы и в защите, и в нападении, но нам все же удалось переломить ход первой встречи. Команда из Алматы очень молодая, неуступчивая и куражная, руководимая опытным наставником. Но в концовках с равными возможностями на первый план часто выходят опыт и хладнокровие. Именно эти качества позволили нам довести первый матч до победы, - рассказал тренер.

Второй матч, по его словам, шел для команды гораздо лучше, и «каспийцы» отдали «Алматинскому легиону» только половину первой четверти, а после этого лишь наращивали преимущество.

- В повторной игре мы получили необходимую энергию от игроков, выходящих на площадку со скамейки запасных, и за счёт широкой ротации поддерживали удобный для нас ритм игры. У соперника ответа на это не нашлось. Отдаю должное команде из Алматы за характер и неуступчивость. Ну, а свою команду поздравляю с двумя победами, очень необходимыми для нас в борьбе за плей-офф. Отдельная благодарность нашим болельщикам! Они больше года не видели родную команду вживую и, наконец, это произошло. Мы чувствовали вашу поддержку и играли для вас! – добавил Михаил Карпенко.

В ближайшее время БК «Каспий» предстоят выездные игры в Актобе.

Баскетболисты из Актау победили команду из Алматы в двух домашних матчах

Баскетболисты из Актау победили команду из Алматы в двух домашних матчах

Баскетболисты из Актау победили команду из Алматы в двух домашних матчах



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