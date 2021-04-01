«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 01 Апреля
+7...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.89 KZT
  • €1 = 498.31 KZT
  • 1 RUB = 5.62 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 4

Борец греко-римского стиля из Мангистау завоевал первое место на чемпионате страны

В Щучинске завершился чемпионат Казахстана по греко-римской борьбе. Чемпионом страны в весовой категории 55 килограммов стал Бурибай Кубен из Мангистау. Результатами турнира поделился Темирлан Абишев, старший тренер по кадетам.

Фото предоставил Темирлан Абишев.
Чемпионат страны по греко-римской борьбе среди кадетов 2004–2006 годов рождения проходил с 27 по 30 марта в Щучинске. В состязаниях приняли участие более 380 спортсменов из всех регионов страны. Схватки проходили в рамках десяти весовых категорий.

Спортивную честь Мангистауской области защищали 15 борцов: Сагды Аманжолулы (воспитанник детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Жанаозена, 45 килограммов), Аким-Сулейман Ергалиев (ДЮСШ села Баскудык, 45 килограммов), Аманжол Тагамбаев (СДЮШОР по борьбе, 48 килограммов), Жарас Максетов (СДЮШОР по борьбе, 51 килограмм), Рахимжан Есатаев (СДЮШОР по борьбе, 51 килограмм), Бурибай Кубен (СДЮШОР по борьбе, 55 килограммов), Адлет Махбеткалиев (СДЮШ села Баскудык, 60 килограммов), Ерлан Максат (СДЮШОР по борьбе, 60 килограммов), Рамазан Бахытов (СДЮШОР по борьбе, 65 килограммов), Айдын Шогыбаев (СДЮШОР по борьбе, 65 килограммов), Кадырали Рахим (СДЮШОР по борьбе, 71 килограмм), Абдулла Тыныш (СДЮШОР по борьбе, 80 килограммов), Сабыржа Сарсенгалиев (СДЮШОР по борьбе, 92 килограмма), Айдын Нухиев (ДЮСШ Жанаозена, 92 килограмма) и Динмухммед Оралхан (СДЮШОР по борьбе, 100 килограммов). На турнире присутствовал судья от Мангистауской области Галым Мендибаев.

Борец греко-римского стиля из Мангистау завоевал первое место на чемпионате страны


Золотую медаль команде из Мангистау принес Бурибай Кубен в весовой категории 55 кг.

- Он провел в общей сложности шесть поединков. Одержал победу над чемпионом мира 2019 года, спортсменом из Алматы. В финале он встретился с борцом из Кызылорды и выиграл со счётом 5:5. Победу отдали нашему борцу. Надеемся, что в этом году наш парень будет принимать участия в чемпионате Азии в Индии (Дели) и чемпионате мира в Венгрии (Будапешт), - рассказал Темирлан Абишев.

Родители спортсмена благодарят руководство управления спорта Мангистауской области, центра подготовки олимпийского резерва и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Мангистауской области.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика