Борец греко-римского стиля из Мангистау завоевал первое место на чемпионате страны

Чемпионат страны по греко-римской борьбе среди кадетов 2004–2006 годов рождения проходил с 27 по 30 марта в Щучинске. В состязаниях приняли участие более 380 спортсменов из всех регионов страны. Схватки проходили в рамках десяти весовых категорий.Спортивную честь Мангистауской области защищали 15 борцов: Сагды Аманжолулы (воспитанник детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) Жанаозена, 45 килограммов), Аким-Сулейман Ергалиев (ДЮСШ села Баскудык, 45 килограммов), Аманжол Тагамбаев (СДЮШОР по борьбе, 48 килограммов), Жарас Максетов (СДЮШОР по борьбе, 51 килограмм), Рахимжан Есатаев (СДЮШОР по борьбе, 51 килограмм), Бурибай Кубен (СДЮШОР по борьбе, 55 килограммов), Адлет Махбеткалиев (СДЮШ села Баскудык, 60 килограммов), Ерлан Максат (СДЮШОР по борьбе, 60 килограммов), Рамазан Бахытов (СДЮШОР по борьбе, 65 килограммов), Айдын Шогыбаев (СДЮШОР по борьбе, 65 килограммов), Кадырали Рахим (СДЮШОР по борьбе, 71 килограмм), Абдулла Тыныш (СДЮШОР по борьбе, 80 килограммов), Сабыржа Сарсенгалиев (СДЮШОР по борьбе, 92 килограмма), Айдын Нухиев (ДЮСШ Жанаозена, 92 килограмма) и Динмухммед Оралхан (СДЮШОР по борьбе, 100 килограммов). На турнире присутствовал судья от Мангистауской области Галым Мендибаев.Золотую медаль команде из Мангистау принес Бурибай Кубен в весовой категории 55 кг.- Он провел в общей сложности шесть поединков. Одержал победу над чемпионом мира 2019 года, спортсменом из Алматы. В финале он встретился с борцом из Кызылорды и выиграл со счётом 5:5. Победу отдали нашему борцу. Надеемся, что в этом году наш парень будет принимать участия в чемпионате Азии в Индии (Дели) и чемпионате мира в Венгрии (Будапешт), - рассказал Темирлан Абишев.Родители спортсмена благодарят руководство управления спорта Мангистауской области, центра подготовки олимпийского резерва и специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Мангистауской области.