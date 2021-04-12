В аэропорту Актау торжественно встретили волейболистов

Двукратные бронзовые призёры чемпионата Казахстана среди мастеров Национальной Лиги в этом году 9 апреля в Павлодаре удостоились серебряного кубка.В аэропорту Актау 10 апреля была организована торжественная встреча наших волейболистов.Встретить и поздравить команду приехали коллектив клуба, районные тренеры, юные спортсмены, болельщики.