В аэропорту Актау торжественно встретили волейболистов

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Двукратные бронзовые призёры чемпионата Казахстана среди мастеров Национальной Лиги в этом году 9 апреля в Павлодаре удостоились серебряного кубка.
В аэропорту Актау 10 апреля была организована торжественная встреча наших волейболистов.
Встретить и поздравить команду приехали коллектив клуба, районные тренеры, юные спортсмены, болельщики.
В аэропорту Актау 10 апреля была организована торжественная встреча наших волейболистов.
Встретить и поздравить команду приехали коллектив клуба, районные тренеры, юные спортсмены, болельщики.
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