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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 09:15

Просмотров: 336

Дворовые и школьные команды в Актау приглашают принять участие в футбольном турнире

Турнир по футболу будет приурочен к 76-летию победы в Великой Отечественной войне. Спортивное мероприятие состоится с 4 по 7 мая. Об этом сообщили в пресс-службе в футбольной школы (СДЮШОР).

Фото пресс-службы футбольной школы (СДЮШОР).
В 2021 году исполнится 76 лет со дня Великой Победы над фашистскими захватчиками. Все эти годы память о бессмертном подвиге народа, отстоявшего независимость страны, живёт в сердцах казахстанцев. Футбольная школа Актау (СДЮШОР) проводит турнир по футболу (6х6) среди дворовых и школьных команд 2013 года рождения «КУБОК ПОБЕДЫ», посвящённый 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Соревнования пройдут 4–7 мая на LLF ARENA (26 мкр., СШ №14). Срок подачи заявок до 30 апреля 2021 года (WhatsApp: +7 778 731 2818). Количество команд-участниц ограниченно, - сообщили в пресс-службе в футбольной школы (СДЮШОР).

Дворовые и школьные команды в Актау приглашают принять участие в футбольном турнире


Основные требования к составам команд и участникам:

- Соревнования проводятся среди детских команд 2013 года рождения.
- В состав команды входят: 10 игроков и один представитель.
- Для участия в турнире представитель команды (совершеннолетний) должен предоставить заявку команды, документ, удостоверяющий личность игрока (оригинал), и справку из школы с фотографией.
- Один игрок не может играть за две и более команд. В случае выявления нарушений команда, за которую игрок сыграл позже, будет дисквалифицирована.
- В случае выявления в составе команды игрока старшего возраста – команда будет дисквалифицирована.
Соревнования проводятся по правилам футбола (6х6). Длительность матча: 2 тайма по 10 минут. Формат турнира: 5+1 (газон)
По организационным вопросам можно обращаться по тел: + 7 778 731 2818.



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