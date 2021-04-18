Мансур Мимбулатов из Актау стал чемпионом по рукопашному бою

- Да, было нелегко: левая рука ещё не восстановилась после полученной травмы на предыдущем турнире, не мог полностью её контролировать. Постоянно думал об этом, что тоже сбивало настрой. Но все получилось и победа за нами. Двигаемся дальше. Все, что не делается в жизни - к лучшему, - поделился Мансур Мимбулатов.

Участниками чемпионата страны, который проходил с 13 по 16 апреля в Шымкенте, стали более 100 военнослужащих.Наш спортсмен Мансур Мимбулатов представлял воинскую часть 3502 из Актау.Он провёл пять победных боёв в весовой категории до 67 килограммов и стал обладателем чемпионского титула.Спортсмен планирует восстановиться, продолжить тренировки и выступить на международном турнире по рукопашному и армейскому рукопашному боях на кубок Первого Президента страны, который пройдёт в сентября в Нур-Султане.Боец выражает благодарность за помощь и поддержку своим тренерам, близким и родным.