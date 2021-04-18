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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:56

Просмотров: 377

Мансур Мимбулатов из Актау стал чемпионом по рукопашному бою

Мансур Мимбулатов завоевал «золото» на чемпионате по рукопашному бою среди войск Национальной гвардии.

Фото предоставил Мансур Мимбулатов
Участниками чемпионата страны, который проходил с 13 по 16 апреля в Шымкенте, стали более 100 военнослужащих.

Наш спортсмен Мансур Мимбулатов представлял воинскую часть 3502 из Актау.

Он провёл пять победных боёв в весовой категории до 67 килограммов и стал обладателем чемпионского титула.

Мансур Мимбулатов из Актау стал чемпионом по рукопашному бою


- Да, было нелегко: левая рука ещё не восстановилась после полученной травмы на предыдущем турнире, не мог полностью её контролировать. Постоянно думал об этом, что тоже сбивало настрой. Но все получилось и победа за нами. Двигаемся дальше. Все, что не делается в жизни - к лучшему, - поделился Мансур Мимбулатов.


Спортсмен планирует восстановиться, продолжить тренировки и выступить на международном турнире по рукопашному и армейскому рукопашному боях на кубок Первого Президента страны, который пройдёт в сентября в Нур-Султане.

Боец выражает благодарность за помощь и поддержку своим тренерам, близким и родным.




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