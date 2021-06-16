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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:52

Просмотров: 704

Стадионный комплекс обещают построить в Актау

Запланировать строительство распорядился аким региона Серикбай Трумов. Об этом сообщает Ербол Едилов, внештатный советник Премьер-Министра РК, в своем Telegram-канале Yedilov Online.

Эскизный проект с Telegram-канала Yedilov Online
Ожидается, что стадионный комплекс будет отвечать всем международным стандартам и требованиям.

Стадионный комплекс обещают построить в Актау


Строительство запланировано в одном из новых микрорайонов Актау.

Вопрос финансирования еще решается. Возможно привлечение внебюджетных средств, в частности, за счёт инвесторов. В целях скорого утверждения проекта рассматриваются уже реализованные проекты в Европе.

Стадионный комплекс обещают построить в Актау


Стадионный комплекс обещают построить в Актау


- Это будет стадионный комплекс, рассчитанный примерно на 8 тысяч посадочных мест, который будет включать стадион, резервное поле для тренировок, тренажерный зал, пункты питания и развлечения для детей, а также коммерческие площадки. Если всё запланированное сбудется, то это будет большим скачком в развитии не только Мангистауского футбола, но и всего Казахстанского в целом. Можно отметить, что это будет всего лишь третьим стадионом, построенным за время независимости нашей страны, - говорится в сообщении Ербола Едилова.


Стадионный комплекс обещают построить в Актау



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Комментарии ( 4 )

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  • Космос
 diger (Посетители) Сегодня, 15:02
Это прорыв, пока конечно не понятно какой, но он есть...,только от слов, он "третий в стране" , можно на всё глаза закрыть.
 
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  • diger
 Наги_Актау (Посетители) Сегодня, 14:53
Кто то уже ручонки потирает типа тендер, распил. Вообщем классика жанра. В итоге будет стадион как "дерьмо в фантике".
 
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 n92 (Посетители) Сегодня, 14:40
обещать, не значит женится - так товарищ аутсайдер?
 
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 babe (Посетители) Сегодня, 14:14
Сколько уже ледовый дворец строят ?
 
 

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