Стадионный комплекс обещают построить в Актау

- Это будет стадионный комплекс, рассчитанный примерно на 8 тысяч посадочных мест, который будет включать стадион, резервное поле для тренировок, тренажерный зал, пункты питания и развлечения для детей, а также коммерческие площадки. Если всё запланированное сбудется, то это будет большим скачком в развитии не только Мангистауского футбола, но и всего Казахстанского в целом. Можно отметить, что это будет всего лишь третьим стадионом, построенным за время независимости нашей страны, - говорится в сообщении Ербола Едилова.

Ожидается, что стадионный комплекс будет отвечать всем международным стандартам и требованиям.Строительство запланировано в одном из новых микрорайонов Актау.Вопрос финансирования еще решается. Возможно привлечение внебюджетных средств, в частности, за счёт инвесторов. В целях скорого утверждения проекта рассматриваются уже реализованные проекты в Европе.