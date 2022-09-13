«Видеозапись неразборчива»: Служебную проверку начали в акимате Мангистау по факту видео с грубым чиновником

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В акимате Мангистауской области прокомментировали видеозапись с чиновником, который грубо обращался в неизвестными мужчинами.
- Так как данное видео неразборчиво, ведётся служебная проверка. О результатах дополнительно сообщим, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.
- Так как данное видео неразборчиво, ведётся служебная проверка. О результатах дополнительно сообщим, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.
Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.