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ЛАДА.kz » Власть

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:38

Просмотров: 438

«Видеозапись неразборчива»: Служебную проверку начали в акимате Мангистау по факту видео с грубым чиновником

В акимате Мангистауской области начали служебную проверку по факту видеозаписи с чиновником, который распускал руки. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Фото из доступных источников
В акимате Мангистауской области прокомментировали видеозапись с чиновником, который грубо обращался в неизвестными мужчинами.

- Так как данное видео неразборчиво, ведётся служебная проверка. О результатах дополнительно сообщим, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Напомним, в соцсети распространилось видео конфликта с участием чиновника, который грубо отшвыривал, а затем бил по лицу молодого мужчину. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлён один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию, отметив, что на видео не замакима.



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Комментарии ( 1 )

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  • sakura.68
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:57
Если видео снятое с экрана телевизора не разборчиво, какие проблемы просмотреть оригинальную запись с камеры? А видимо потому что записи уже нет, удалили!
 
 

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