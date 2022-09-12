«Скажите, как его зовут»? Грубость и мордобой в исполнении чиновника выложил в Сеть пользователь из Мангистау

Запись с камеры наружного видеонаблюдения появилась в Сети накануне вечером, 11 сентября. Пользователь, приславший видео в редакцию, сообщил, что на кадрах запечатлен один из заместителей акима Мангистауской области. Но в акимате эту информацию опровергли, сообщив, что на видео запечатлён не заместитель акима области. Другой информации в акимате не предоставили.Так называемый «герой» видео грубо отшвыривает, а затем бьет по лицу молодого мужчину. Затем достается и другому парню, по всей видимости, пытающегося уладить конфликт.