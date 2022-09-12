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ЛАДА.kz » Власть

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 16:19

Просмотров: 3578

«Скажите, как его зовут»? Грубость и мордобой в исполнении чиновника выложил в Сеть пользователь из Мангистау

В соцсети распространяется видео конфликта с участием чиновника. По заверению пользователя, приславшего ролик в нашу редакцию, на кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлен один из заместителей акима области. В акимате Мангистауской области опровергли эту информацию.

Кадр видео с места происшествия
Запись с камеры наружного видеонаблюдения появилась в Сети накануне вечером, 11 сентября. Пользователь, приславший видео в редакцию, сообщил, что на кадрах запечатлен один из заместителей акима Мангистауской области. Но в акимате эту информацию опровергли, сообщив, что на видео запечатлён не заместитель акима области. Другой информации в акимате не предоставили.

Так называемый «герой» видео грубо отшвыривает, а затем бьет по лицу молодого мужчину. Затем достается и другому парню, по всей видимости, пытающегося уладить конфликт.




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Комментарии ( 4 )

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motor (Посетители) Сегодня, 21:11
Это и есть лицо Нового Казахстана
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 19:16
Наши чиновники- самые бесстрашные чиновники в мире и плюют на законы государства и общества.
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 17:18
в акимате эту информацию опровергли, сообщив, что на видео запечатлён не заместитель акима области.

"Не заместитель акима области". Что ж, пусть не зам. акима области, пусть на ранг ниже. Это даёт право чиновнику распускать руки? Акимат не отрицает присутствие своего сотрудника на видео, а значит тут уже дело правоохранительных органов! Чиновника в отставку!
 
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 16:25
Послушать бы слова потерпевшего, а не только сторону акимата (хотя последним уже давно никто не верит)

да и видео отправить бы в Астану в ген.прокуратуру на проверку!
 
 

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