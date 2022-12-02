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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 10:55

Просмотров: 546

В Мангистау пройдут выборы акима области

Сегодня, 2 декабря 2022 года, депутаты выберут акима Мангистауской области. Об этом сообщил депутат Актауского городского маслихата Шамрад Телеубаев.

Фото из архива Lada.kz
Временно исполняющим обязанности акима Мангистауской области сейчас является Нурлан Ногаев. Он руководит регионом больше года – с сентября 2021 года. Но сегодня, 2 декабря, депутаты Мангистау переизберут акима области.

- Согласно новым правилам, президент выдвигает двух кандидатов, депутаты голосуют анонимно. Кто набирает больше голосов, тот, соответственно, победитель. Голосование запланировано на обеденное время. Пока депутаты не знакомы с кандидатами. Но я решил сделать свою подборку, чтобы спросить у населения, кого они считают достойным должности главы региона, - сообщил Шамрад Телеубаев.

Кто может составить конкуренцию Нурлану Ногаеву, пока неизвестно. Имена кандидатов будут раскрыты непосредственно перед голосованием. Шамрад Телеубаев предложил своим читателям в Instagram людей, которые, по его мнению, могли бы претендовать на эту должность. В их числе:

В Мангистау пройдут выборы акима области


Нурлан Ногаев – временно исполняющий обязанности акима Мангистауской области
Едил Жанбыршин - бывший аким города Актау, ныне - депутат Мажилиса Парламента республики Казахстан
Нурдаулет Килыбай – бывший аким города Актау. Сейчас занимает должность заместителя акима области
Бекбол Орынбасаров - первый заместитель акима Мангистауской области
Максат Скаков – бывший заместитель акима Мангистауской области, действующий внештатный советник Президента
Рашит Мустапаев - директор Палаты предпринимателей Мангистауской области
Самат Мусабаев - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан

Напомним, 26 ноября акимы городов и областей в Казахстане сложили свои полномочия до избрания новых. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Касымом-Жомартом Токаевым. В июне президент Казахстана своим указом утвердил новые правила назначения акимов регионов. Согласно им глава государства на основании представления предлагает маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.



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Комментарии ( 3 )

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 Жанар (Посетители) Сегодня, 11:32
Цитата: Ermyndo

Выборы в Мангистау, это бред полный.

Даёшь Кущербаева...Будем строить "новый актау сити"...
В "новом Казахстане"...

Все мы ходим под богом.
 
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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:29
Акимов надо избирать народу, а не депутатам.
Тогда это будут выборы.
И вообще как можно выбирать акима когда до обеда, когда пройдет голосование, депутаты даже кандидатов не знают?
Не говоря уже о программе их работы и т.д.
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 11:10
Выборы в Мангистау, это бред полный. У нас выборы проходят по бестолковому принципу местный не местный. И уже не раз было доказано, такого бардака в городе как при местных акимах, никогда не было.

АХТУНГ!
 
 

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