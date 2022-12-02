В Мангистау пройдут выборы акима области

Временно исполняющим обязанности акима Мангистауской области сейчас является Нурлан Ногаев. Он руководит регионом больше года – с сентября 2021 года. Но сегодня, 2 декабря, депутаты Мангистау переизберут акима области.- Согласно новым правилам, президент выдвигает двух кандидатов, депутаты голосуют анонимно. Кто набирает больше голосов, тот, соответственно, победитель. Голосование запланировано на обеденное время. Пока депутаты не знакомы с кандидатами. Но я решил сделать свою подборку, чтобы спросить у населения, кого они считают достойным должности главы региона, - сообщил Шамрад Телеубаев.Кто может составить конкуренцию Нурлану Ногаеву, пока неизвестно. Имена кандидатов будут раскрыты непосредственно перед голосованием. Шамрад Телеубаев предложил своим читателям в Instagram людей, которые, по его мнению, могли бы претендовать на эту должность. В их числе:Нурлан Ногаев – временно исполняющий обязанности акима Мангистауской областиЕдил Жанбыршин - бывший аким города Актау, ныне - депутат Мажилиса Парламента республики КазахстанНурдаулет Килыбай – бывший аким города Актау. Сейчас занимает должность заместителя акима областиБекбол Орынбасаров - первый заместитель акима Мангистауской областиМаксат Скаков – бывший заместитель акима Мангистауской области, действующий внештатный советник ПрезидентаРашит Мустапаев - директор Палаты предпринимателей Мангистауской областиСамат Мусабаев - депутат Мажилиса Парламента Республики КазахстанНапомним, 26 ноября акимы городов и областей в Казахстане сложили свои полномочия до избрания новых. Об этом говорится в указе, подписанном президентом Касымом-Жомартом Токаевым. В июне президент Казахстана своим указом утвердил новые правила назначения акимов регионов. Согласно им глава государства на основании представления предлагает маслихатам не менее двух кандидатов на должность акима области, города республиканского значения и столицы.