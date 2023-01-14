Кого избрали сенатором от Мангистауской области

Бекбол Орынбасаров. Фото с сайта акимата Мангистауской области

Согласно данным ЦИК, сенатором от Мангистауской области избран Бекбол Орынбасаров. На данный момент он занимает должность первого заместителя акима Мангистауской области. Он набрал 85 голосов выборщиков. Его соперники - Ирина Беляева и Габбас Досатов - набрали по 16 голосов каждый.



Бекбол Орынбасаров родился 18 июня 1971 года в Форт-Шевченко. В 1998 году окончил Актауский государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Экономика и менеджмент в топливно-энергетическом комплексе». В 2011 году окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова по специальности «Юриспруденция».



До 2002 года работал в различных сферах («Каламкасмунайгаз», Мангистауский областной филиал «Халык Банк», налоговая инспекция Мангистауской области, Актауская городская станция скорой и неотложной медицинской помощи и другие).



Позже занимал посты руководителя аппарата акима Актау, главы городского отдела жилищного хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Был заместителем акима Актау, работал в Министерстве экономики и бюджетного планирования, СПК «Каспий».



В 2010 году занимал должность генерального директора ТОО «Отырар Энерджи» и в 2014 году - генерального директора ТОО «Адай».



В 2019 году стал председателем правления «СЭЗ «Морпорт Актау».



Отметим, что депутатов Сената избирают выборщики - граждане Казахстана, являющиеся депутатами маслихатов, на основе косвенного избирательного права при тайном голосовании.