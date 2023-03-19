В Актау 384 избирательных бюллетеня были изъяты из-за типографского брака

По данному инциденту доверенными лицами составлены акты о нарушении, которые подписали председатели участковой избирательной комиссии и наблюдатели.



- В настоящее время участковой избирательной комиссией составлен акт об изъятии испорченных бюллетеней из общего числа (причина указывается – вина типографии), - сообщили в территориальной избирательной комиссии по Актау.