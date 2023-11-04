Выборы акима Бейнеуского района состоятся в пилотном режиме

Как отметили в избиркоме, для выборов в Бейнеуском районе подготовлено 30 избирательных участков. На всех участках оборудованы уголки для людей с ограниченными возможностями.



Всего избирателей в округе - 40134 человека. На выборах в акимы района было зарегистрировано 5 кандидатов. По состоянию на 3 ноября, зарегистрировано 3 кандидата, которые внесены в избирательные бюллетени.



В соответствии с подпунктом 3) статьи 14 и подпунктом 4) пункта 11 статьи 113-5 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», за неоднократное проведение предвыборной агитации в социальной сети, допущение размещения агитационных материалов (перепечатка (репосты) агитационных публикаций граждан, а также собственной публикации) до окончания срока регистрации кандидатов (то есть до 18.00 10 октября), 28.10.2023 года отменено решение о регистрации Азирханова Бекзата Басшиевича.



В соответствии со статьей 14, пунктом 1 статьи 113-4, подпунктом 1) пункта 11 статьи 113-5 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», за недостаточное количество собранных достоверных подписей в поддержку кандидата на основании представленных сведений отдела полиции Бейнеуского района ДП Мангистауской области, 31.10.2023 года отменено решение о регистрации Сынабаева Хисмета Смагзамовича.



В день голосования 5 ноября все 30 избирательных участков откроются в 07:00 часов местного времени. Голосование избирателей завершится в 20:00 местного времени.



Избиратели оповещены о времени и месте голосования за десять дней до выборов, организована смс-рассылка.

Территориальный и участковые избирательные комиссии полностью готовы к проведению выборов.