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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидулла

Опубликовано: Сегодня, 16:05

Просмотров: 392

Нурлан Ногаев вернул себе лидирующее положение в рейтинге глав регионов

По мнению экспертов, работа Нурлана Ногаева в различных сферах, начиная от развития инфраструктуры до социально-экономических инициатив, способствует динамичному развитию Мангистауской области. Об этом говорится в материал[hide][/hide]е информационного портала toppress.kz.

Фото: пресс-службы акимата Мангистауской области
В рейтинге акимов областей Нурлан Ногаев занимает первое место, сообщается в материале информационного портала toppress.kz. В публикации говорится, что глава региона сохранил лидерство благодаря успешным инициативам, таким как запуск второй нитки газопровода, и проектам по развитию рыбного хозяйства.

- Планируемое сотрудничество с иностранными компаниями обещает высокие стандарты и качество продукции, способствуя привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. В октябре Нурлан Ногаев объявил о планах обновить автобусный парк региона к концу следующего года, что позволит обеспечить современный и эффективный общественный транспорт для жителей. Усилия местных властей направлены не только на внутренние улучшения, но и на установление сотрудничества с другими регионами, - сообщает издание.


Второе место в рейтинге занял аким области Абай - Нурлан Уранхаев, на третьем месте - глава Костанайской области Кумар Аксакалов.

Что касается аутсайдеров, то Берик Абдыгалиулы (аким области Ұлытау) и Нариман Турегалиев (аким ЗКО) замыкают список акимов. Недалеко от них ушел Асаин Байханов (аким Павлодарской области) из-за провальной подготовки к отопительному сезону в регионе и любви к чрезмерному самопиару.



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Комментарии ( 1 )

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  • kolu411
  • Космос
  • ЛШП
 motor (Посетители) Сегодня, 17:42
Как можно давать рейтинг первенства когда нет в регионе нормального обеспечения жизненно необходимых условий для проживания это вода, тепло и свет, плюс к этому самые дорогие продукты питания? Что курят в toppress.kz?
 
 

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