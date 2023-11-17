Нурлан Ногаев вернул себе лидирующее положение в рейтинге глав регионов

- Планируемое сотрудничество с иностранными компаниями обещает высокие стандарты и качество продукции, способствуя привлечению иностранных инвестиций, созданию новых рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса. В октябре Нурлан Ногаев объявил о планах обновить автобусный парк региона к концу следующего года, что позволит обеспечить современный и эффективный общественный транспорт для жителей. Усилия местных властей направлены не только на внутренние улучшения, но и на установление сотрудничества с другими регионами, - сообщает издание.

В рейтинге акимов областей Нурлан Ногаев занимает первое место, сообщается в материале информационного портала toppress.kz . В публикации говорится, что глава региона сохранил лидерство благодаря успешным инициативам, таким как запуск второй нитки газопровода, и проектам по развитию рыбного хозяйства.Второе место в рейтинге занял аким области Абай - Нурлан Уранхаев, на третьем месте - глава Костанайской области Кумар Аксакалов.Что касается аутсайдеров, то Берик Абдыгалиулы (аким области Ұлытау) и Нариман Турегалиев (аким ЗКО) замыкают список акимов. Недалеко от них ушел Асаин Байханов (аким Павлодарской области) из-за провальной подготовки к отопительному сезону в регионе и любви к чрезмерному самопиару.