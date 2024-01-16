В Мангистау назначен руководитель управления государственной инспекции труда

Нурбол Телегенов окончил Евразийский Университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Юриспруденция».



Трудовой путь начал в 2004 году заведующим сектором учета и статистики Сарыаркинского районного филиала партии "Отан", руководитель молодежного движения "Жас Отан", секретарь-референт центрального аппарата партии "Отан" г. Астана.



В 2005 году назначен исполнительным директором учреждения "Республиканский штаб студенческих строительных молодежных трудовых отрядов".



С 2006 по 2007 год занимал пост ведущего специалиста отдела социальных программ Департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.



С 2007 по 2008 год работал главным экспертом управления административно-кадровой и правовой работы Комитета по охране прав детей, главным экспертом управления правового обеспечения юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.



С 2008 по 2009 год занимал должность заместителя начальника Управления внутренней политики Мангистауской области.



С 2009 по 2010 год был менеджером департамента по управлению персоналом АО "Қазақстан темір жолы", г. Актау.



С 2010 по 2013 год - заместитель руководителя, руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.



С 2013 по 2014 год - руководитель службы фронт-офиса Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.



С 2014 по 2019 год - главный консультант, заведующий сектором Управления делами Президента Республики Казахстан.



С 2019 года по настоящее время был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.



Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшего эту должность Алигера Инкарова за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.