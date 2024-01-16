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ЛАДА.kz » Власть

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 14:59

Просмотров: 371

В Мангистау назначен руководитель управления государственной инспекции труда

Глава региона представил активу области нового руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области. Им стал Нурбол Телегенов, ранее занимавший должность заместителя руководителя аппарата акима Мангистауской области, сообщает пресс-служба акима региона.

фото ЦОК Мангистауской области
Нурбол Телегенов окончил Евразийский Университет им. Л.Н. Гумилева по специальности «Юриспруденция».

Трудовой путь начал в 2004 году заведующим сектором учета и статистики Сарыаркинского районного филиала партии "Отан", руководитель молодежного движения "Жас Отан", секретарь-референт центрального аппарата партии "Отан" г. Астана.

В 2005 году назначен исполнительным директором учреждения "Республиканский штаб студенческих строительных  молодежных трудовых отрядов".

С 2006 по 2007 год занимал пост ведущего специалиста отдела социальных программ Департамента молодежной политики Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2007 по 2008 год работал главным экспертом управления административно-кадровой и правовой работы Комитета по охране прав детей, главным экспертом управления правового обеспечения юридического департамента Министерства образования и науки Республики Казахстан.

С 2008 по 2009 год занимал должность заместителя начальника Управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2009 по 2010 год был менеджером департамента по управлению персоналом АО "Қазақстан темір жолы", г. Актау.

С 2010 по 2013 год - заместитель руководителя, руководитель управления внутренней политики Мангистауской области.

С 2013 по 2014 год - руководитель службы фронт-офиса Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан.

С 2014 по 2019 год - главный консультант, заведующий сектором Управления делами Президента Республики Казахстан.

С 2019 года по настоящее время был заместителем руководителя аппарата акима Мангистауской области.

Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшего эту должность Алигера Инкарова за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений новому руководителю управления.



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