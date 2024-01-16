Проблемные вопросы с электроэнергией в Мангистау и других регионах обсудили на заседании Правительства

«Глава государства в своем Послании поручил обеспечить ввод дополнительных мощностей в объеме не менее 14 ГВт. Это также необходимо для достижения цели по росту ВВП в 2 раза. Для этого нам нужно опережающее развитие энергетической отрасли», — сказал Алихан Смаилов.

«В целом до 2035 года планируется ввод порядка 26 ГВт базовой и маневренной генерации в Единую электроэнергетическую систему Казахстана. Принимаемые меры позволят исключить нехватку электроэнергии и к 2030 году обеспечить ее резерв», — подчеркнул Алихан Смаилов.

«Министерством энергетики уже определены места по строительству новых объектов газовой генерации. Это города Кызылорда, Шымкент, Тараз, Актау, Атырау и Актобе. Нужно до конца февраля начать необходимые процедуры для реализации этих проектов», — отметил Премьер-Министр.

«Не контролируется составление и исполнение региональными электросетевыми компаниями своих инвестпрограмм. Тому подтверждением является массовое отключение электроэнергии в северных регионах страны в декабре. Местным исполнительным органам надо обеспечить координацию деятельности региональных электросетевых компаний», — заключил глава Правительства.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что Единая электроэнергетическая система Казахстана работает в штатном режиме. На сегодняшний день функционируют 220 электрических станций, их них 144 объекта ВИЭ на 2,8 ГВт. В целом по состоянию на 1 января 2024 года общий объем располагаемой мощности составил 20,4 ГВт, а максимум потребления в текущий осенне-зимний период – 16,6 ГВт.В 2023 году объем потребления электрической энергии был на уровне 115 млрд кВтч (в 2022 году – 112,9 млрд кВтч). Производство составило 112,8 млрд кВт*ч, импорт электрической энергии из сопредельных стран – 3,4 млрд кВт*ч, экспорт – 1,4 млрд кВт*ч.Для обеспечения надежного энергоснабжения экономики и населения страны в ближайшие годы предусматриваются поэтапный ввод новых энергомощностей и модернизация существующих электрических станций. При этом значительное снижение доли угольной генерации в объеме потребления электрической энергии будет обеспечено за счет ввода возобновляемых источников энергии и газовой генерации.Премьер-Министр подчеркнул, что электроэнергетическая отрасль является основой жизнеобеспечения и эффективного развития экономики страны.По его словам, дисбаланс энергосистемы РК в пиковые периоды приводит к сбоям и нехватке электроэнергии для крупных промышленных предприятий. Согласно прогнозам, энергопотребление будет только расти. Поэтому в настоящее время ведется работа по вовлечению в энергобаланс страны газовых мощностей западных регионов.Он добавил, что для достижения 15-процентной доли возобновляемых источников энергии к 2030 году будут реализованы крупные проекты со стратегическими инвесторами Total Energies, Acwa Power и Masdar.Вместе с тем он напомнил, что в 2020 году был принят План мероприятий по развитию гидроэнергетики. Однако за прошедшие годы изменилась экологическая повестка, растет нехватка водных ресурсов. В этой связи глава Правительства поручил до конца марта принять новый План до 2030 года.Кроме того, нерешенным вопросом остается присоединение западной энергетической зоны к Единой национальной системе. В связи с этим компании KEGOС поручено в текущем году приступить к строительству линии электропередачи «Актобе-Атырау».Он также указал на отстраненность акиматов от работы по развитию региональных электросетей.