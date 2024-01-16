Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 16 Января
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.25 KZT
  • €1 = 491.14 KZT
  • 1 RUB = 5.15 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 19:55

Просмотров: 493

Свыше 240 млн тенге готов потратить акимат Мангистау на услуги водителей для чиновников

Лот «Услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом» был опубликован в январе текущего года на сайте государственных закупок РК. В описании говорится, что на аренду машин для госслужащих в бюджете предусмотрено 240 625 000 тенге.

фото из архива Lada.kz
На эти деньги Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области" планирует арендовать 55 автомобилей и столько же водителей для руководящего состава областного акимата. В технической спецификации прописано, что потенциальный Исполнитель обязуются возить чиновников в любое указанное время по Мангистауской области с марта по декабрь 2024 года. Причем, помимо 55 постоянно действующих авто, потенциальный победитель должен предоставить 8 резервных машин на случаи поломки или форс-мажора.

Требования к машинам прописаны тоже тщательно. Начиная с объемов двигателей и заканчивая размером дисков. Заказчик планирует доставлять на работу руководство региона на 26 кузовах типа «мини-кроссовер» и 29 кузовах типа «седан».

Прием заявок в рамках открытого конкурса начался сегодня, 16 января, и завершится 31 января текущего года.

Свыше 240 млн тенге готов потратить акимат Мангистау на услуги водителей для чиновников


Свыше 240 млн тенге готов потратить акимат Мангистау на услуги водителей для чиновников



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
fox1167 (Посетители) Сегодня, 21:09
на аренду машин для госслужащих в бюджете предусмотрено свыше 240 млн тенге

Зато выкупить мааааленький участок и сдать (хотя-бы так) в бессрочную аренду под строительство приюта для бездомных животных нет ни одного тиына...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
User_446 (Посетители) Сегодня, 21:08
Начали не стесняясь воровать у народа. Пора валить с этой страны на хоть и бедный, но на демократичный Узбекистан
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
xerox (Посетители) Сегодня, 21:01
Подставные тачки, родственники с двумя буквами на авто, мамбичи-поносники на дороги, нарушители!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
spamregg (Посетители) Сегодня, 20:21
Люди пашут и платят налоги. И они идут на это.... Класс.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика