Свыше 240 млн тенге готов потратить акимат Мангистау на услуги водителей для чиновников

На эти деньги Коммунальное государственное учреждение "Управление делами акимата Мангистауской области" планирует арендовать 55 автомобилей и столько же водителей для руководящего состава областного акимата. В технической спецификации прописано, что потенциальный Исполнитель обязуются возить чиновников в любое указанное время по Мангистауской области с марта по декабрь 2024 года. Причем, помимо 55 постоянно действующих авто, потенциальный победитель должен предоставить 8 резервных машин на случаи поломки или форс-мажора.Требования к машинам прописаны тоже тщательно. Начиная с объемов двигателей и заканчивая размером дисков. Заказчик планирует доставлять на работу руководство региона на 26 кузовах типа «мини-кроссовер» и 29 кузовах типа «седан».Прием заявок в рамках открытого конкурса начался сегодня, 16 января, и завершится 31 января текущего года.