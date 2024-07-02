Возможный уход акима Актау с должности обсуждают в Сети

В социальных сетях сегодня, 2 июля, активно обсуждается возможный уход Улугбека Тналиева с должности главы областного центра. Данные прокомментировали в пресс-службе Актауского городского акимата.

Фото с сайта atpress.kz

Информация о возможном уходе Улугбека Тналиева с поста акима Актау появилась в социальных сетях. По некоторым данным, чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением.

Вероятной причиной покинуть занимаемую должность могли стать разногласия с главой региона Нурдаулетом Килыбаем по вопросам развития областного центра, а именно по ключевым аспектам градостроительства и стратегического развития Актау.

К слову, Улугбека Тналиева не было на недавней встрече с населением. Вместо него выступал исполняющий обязанности градоначальника Нуртас Сали.

Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в пресс-службе Актауского городского акимата.

Улугбек Тналиев в отпуске, - коротко сообщили в администрации.

При этом на вопрос об увольнении акима пока ответа от акимата получить не удалось.

Отдельного внимания заслуживает пост в Telegram-канале Yedilov Online, который назвал возможного претендента на пост акима Актау – Абилкаира Байпакова, руководителя управления культуры Мангистауской области.

Напомним, Улугбек Тналиев назначен главой областного центра в сентябре 2023 года.