Заместитель главного полицейского Мангистау получил новую должность

О назначении в Facebook сообщил начальник департамента полиции Жамбылской области Арманбек Баймурзин.

Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан заместителем начальника департамента полиции Жамбылской области по следствию назначен полковник полиции Байжан Байгелди. Байжан Исембекович - уроженец Жамбылской области, специалист с большим опытом работы, общий стаж службы в правоохранительных органах составляет 29 лет.

В разные годы работал на руководящих должностях в департаментах полиции Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской областей. Он будет курировать вопросы следствия, дознания, работу оперативно-криминалистической службы и юридического отдела, - сказано в сообщении.