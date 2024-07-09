Президент дал ряд поручений экс-акиму Мангистауской области Ногаеву

Глава государства поручил экс-акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву развивать сотрудничество в сфере энергетики в Туркменистане. Об этом сообщает Акорда.

Фото: Акорда

Президент принял вновь назначенного посла Казахстана в Туркменистане Нурлана Ногаева.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства с братским Туркменистаном.

Президент поставил перед Нурланом Ногаевым ряд задач по развитию двустороннего взаимодействия, в том числе в таких сферах, как энергетика, транзит и транспорт, торговля и культурно-гуманитарное сотрудничество. Отдельное внимание глава государства поручил уделить вопросам качественного наполнения содержательной части предстоящих переговоров на высшем уровне, - сказано в сообщении Акорды.

Напомним, Нурлан Ногаев стал акимом Мангистауской области в сентябре 2021 года. Уже 16 мая 2024 года его освободили от должности, назначив чрезвычайным и полномочным послом РК в Туркменистане.

О том, чем запомнился экс-глава региона, читайте по ссылке. Также смотрите видеоопрос, в котором жители Актау рассказали о том, что думают о Нурлане Ногаеве.