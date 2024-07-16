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16.07.2024, 16:03

В Актау назначен новый аким

Власть 0 0 Наталья Вронская

Сегодня, 16 июля, глава региона Нурдаулет Килыбай представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, сообщает пресс-служба акима области.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию.

Депутаты городского маслихата поддержали представленную кандидатуру. Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Байпаков Абилкаир Жанаевич назначен на должность акима Актау.

Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственного и местного управления.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе в управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», заместителя акима города Актау.

С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Нурдаулет Килыбай поблагодарил Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города Актау, а также дал Абилкаиру Байпакову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.

 

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Комментарии

25 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
На какой срок пришел посидеть и уйти на повышение?
17.07.2024, 03:58
motor
motor
Он город то знает? Он в Шетпе был акимом? За какие критерии назначили?
17.07.2024, 03:46
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:03
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Альфарий
Альфарий
Vladimir00, все по идёт по плану. Убрали Ногаевского кого Акима
16.07.2024, 17:02
Vladimir00
Vladimir00
Акимы города меняются как директора на маэке
16.07.2024, 13:49
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