В Актау назначен новый аким

Сегодня, 16 июля, глава региона Нурдаулет Килыбай представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, сообщает пресс-служба акима области.

фото ЦОК Мангистауской области

Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию.

Депутаты городского маслихата поддержали представленную кандидатуру. Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан Байпаков Абилкаир Жанаевич назначен на должность акима Актау.

Абилкаир Байпаков родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственного и местного управления.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе в управлении внутренней политики и управлении культуры Мангистауской области, руководителя аппарата акима города Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, акима села Баянды Мунайлинского района, АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Каспий», заместителя акима города Актау.

С 2023 года и до сегодняшнего дня являлся руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

Нурдаулет Килыбай поблагодарил Улугбека Тналиева за проделанную работу по улучшению благосостояния жителей города Актау, а также дал Абилкаиру Байпакову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития областного центра.