Министр транспорта поручил привести в порядок аэропорт Актау

Глава Министерства транспорта Марат Карабаев провел личный прием граждан. Вопросы казахстанцев были относительно обслуживания лиц с ограниченными возможностями в аэропортах и железнодорожных вокзалах, а также ремонта автомобильных дорог. Министр сообщил, что от жителей поступают жалобы на чистоту в аэропорту Актау, Астаны и Актобе.
Министр транспорта Марат Карабаев поручил привести в порядок аэропорты городов Актау, Астана и Актобе после жалоб пассажиров.
«В первую очередь необходимо навести чистоту и порядок в данных аэропортах. Руководству аэропортов делаю замечание», - отметил Марат Карабаев.
Также сотрудникам комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта РК поручено проинспектировать все вокзалы и проработать вопрос установки дополнительных отдельно стоящих специальных касс для маломобильных групп населения в ж/д вокзалах страны. На первом этапе специалисты охватят крупные вокзалы, затем малые станции. Инспекция вокзалов началась.
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