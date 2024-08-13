Аким Мангистау: Раньше на высокие должности попадали люди со связями

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Завет старейшин

— Нурдаулет Игиликович, как и когда вы узнали о своем назначении на пост акима области?

Когда я был депутатом областного маслихата, 16 мая вечером в чате появилось сообщение: «Завтра все соберетесь в областной акимат, будете голосовать за нового акима». Мы ни о чём не думали. Пришёл на голосование за нового акима, а оказалось, что я пришёл голосовать за самого себя. Я не знал, никто не говорил до последнего момента, всё держалось в секрете. Конечно, это, в первую очередь, доверие Президента. Это большая ответственность. В день назначения старейшины в чате нашей общины, словно давая наставление или приказ, сказали: «Не позорь наше имя». Это тяжёлые слова для тех, кто понимает. Народ тоже возлагает надежды. Родители тоже каждый день молятся за нас. Я родом из этого региона, мои предки покоятся здесь. И моё рождение связано с этим местом. Служить народу — это большое счастье. У каждой работы есть свои трудности. Но здесь масштаб другой, это не одна отрасль, не одно направление, а вся экономика региона в целом лежит на моих плечах. У нас есть желание работать, мечты, планы.

— Когда вы встретились с Президентом? О чём шла речь?

— Через три дня после назначения мне сообщили: «Вы будете на приёме у Президента». Для меня это было неожиданностью, раньше я никогда не разговаривал с Президентом лицом к лицу, не был на его приёме. Я был на приёме у Президента. Конечно, все поручения Касым-Жомарта Кемелевича касаются роста и процветания страны, улучшения жизненных условий. Он затронул все сферы: здравоохранение, образование. В Мангистау ситуация с образованием не на высоте. Были даны поручения по привлечению инвестиций, развитию туризма и другим направлениям. Перед прощанием я спросил у него: «Касым-Жомарт Кемелевич, можно ли задать вопрос, который волнует меня и не даёт покоя?» Он ответил: «Говорите». Я сказал открыто: «Раньше на высокие должности попадали люди, у которых были связи и влияние. Я был обычным парнем из Жанаозена и не понял, как всё произошло за один день». Он ответил: «Мы изучили вас, и на ваш вопрос о том, что раньше на такие должности попадали люди с длинными руками, могу коротко ответить: это другой Казахстан».

Водный дисбаланс

— Каждый год проблема с питьевой водой обостряется. В чем причина?

Это очень уместный и актуальный вопрос. Эта проблема появилась не сегодня и не вчера. Я с детства сталкивался с этой проблемой. Я родился и вырос в Бейнеу. У нас был колодец, мы наполняли его водой и брали воду оттуда. Сейчас есть прямые линии водоснабжения. Раньше в городе Актау вода для кухни и вода для ванной поступала по разным трубам. Компания МАЭК подавала два вида воды: техническую и питьевую. Позже, я думаю, это было связано с улучшением благосостояния населения, технической водой полностью практически перестали пользоваться, и теперь как на кухне, так и в ванной подается питьевая вода. Сейчас МАЭК переключился на производство питьевой воды. Это первая проблема. Второе, растет численность населения. В Актау строятся высокие здания, и все их нужно обеспечивать водой.

— Говорят, что люди обвиняют в этом Rixos...

— Некоторые распространяют слухи, что вся вода уходит на Rixos. Это неправда. Объясню, почему. МАЭК производит 52 тысячи кубометров воды в день, завод по опреснению Каспийского моря — 20 тысяч кубометров воды в день. Кроме того, есть вода, поступающая из Астрахани. На Rixos уходит только 2000 кубометров. Говорить, что всю воду выпивает Rixos, — это пустые разговоры.

— Когда вопрос будет окончательно решен?

Если проводить модернизационные работы, сначала нужно подготовить проектно-сметную документацию. Затем проводятся тендеры. Если кто-то не согласен с результатами, начинается проверка, и всё затягивается на годы. Нам нужен был быстрый результат. Мы обратились к местным предпринимателям с предложением: «Господа, это будет вашим вкладом в родной край, деньги сразу не вернутся, но нужно построить частный завод по опреснению воды». Один человек вызвался попробовать. Мы выделили ему участок земли на границе Акшукур и Актау. Опреснением воды занимаются не только в Мангистау, но и в других прибрежных регионах, таких как Китай и арабские страны. Изучив их опыт, он начал строительство завода. Были закуплены самые лучшие устройства в мире, собранные специалистами в Иране, и первый модуль мощностью 10 тысяч кубометров уже установлен. Вначале многие не верили в успех. Сейчас завод уже поставляет воду городу. Кроме того, на Каспийский завод по опреснению воды поступили дополнительные устройства мощностью 20 тысяч кубометров. Сейчас идет их монтаж. В результате Каспийский завод будет производить не 20 тысяч, а 40 тысяч кубометров воды. Это будет значительной помощью. Но город растет, на этом нельзя останавливаться. Поэтому мы разрабатываем проектно-сметную документацию для установки дополнительного устройства на МАЭК, которое будет производить 24 тысячи кубометров воды. Этот проект должен быть завершен в этом году. После завершения экспертизы нужно будет объявить тендер и начать строительство. Третий проект — на участке Токмак за Жанаозеном, где КазМунайГаз строит завод, который будет производить 50 тысяч кубометров воды в сутки. К следующему лету мы должны его завершить и ввести в эксплуатацию. Тогда проблема с водой в Мангистау будет решена. К следующему лету мы должны подойти с хорошими результатами.

«Бесячая» застройка

— Мы слышали от местных жителей мнение, что из-за хаотичного строительства возникает беспорядок...

Раньше частные предприниматели покупали участки земли по 10 или 5 гектаров и строили дома, как хотели. В 2022 году мы это остановили, и теперь при получении земли под дом выделяем только необходимую площадь. В прошлом действительно были случаи, когда дома строились слишком плотно, и в микрорайонах не предусматривались школы и детские сады. Сейчас мы стараемся строить школы рядом с микрорайонами, где их нет. В 16-м микрорайоне отсутствуют внутренние дороги. Это действительно проблема, которую давно обсуждают. Она была поднята еще когда я был акимом города. В настоящее время определена подрядная организация для благоустройства этого микрорайона. В процессе работы возникли дополнительные потребности, и мы пересматриваем проектно-сметную документацию. В дождливую погоду и зимой там невозможно передвигаться. Мы признаем эту проблему, ведь мы тоже жители этого города. Здесь живут наши родственники, местные казахи, и кто-то из них — твой сват или родственник.

Мангистау - только нефть?!

Экономика Мангистауской области тесно связана с нефтегазовым сектором из-за особенностей региона. Президент дал указания, также есть поручения от правительства. Мы не должны зацикливаться на этом направлении. Во-первых, это туризм, который пока не может активно развиваться. У нас есть все условия: море, подземные музеи, святые места! Даже в окрестностях Актау есть очень питательная минеральная вода. Мы еще не использовали этот ресурс. Мы отправили образцы на экспертизу в Чехию и получили ответ. По качеству наша минеральная вода не уступает воде из Сарыагаша или Чехии. Есть все возможности для открытия санатория. В туристическом секторе огромный потенциал, много желающих приехать.

Перспективы животноводства

Вторая неиспользованная возможность — верблюдоводство. Думаю, почему мы не развивали это раньше. В Мангистау предки занимались разведением верблюдов. Сейчас в нашей области более 100 тысяч верблюдов. Но мы не используем молоко верблюдов должным образом. Люди в деревнях доят его для повседневного чая и шубата. Владельцы крупных верблюжьих хозяйств производят шубат и заключают контракты с нефтяными месторождениями. Молоко верблюдов циркулирует только в пределах Мангистау, но не выходит за его пределы. Недавно мы услышали, что в Китае делают биодобавки из верблюжьего молока. Около трех недель назад я отправился в Китай и встретился с учредителем одного из заводов. Он показал нам свою продукцию. На банке изображен верблюд. Они производят витамины из верблюжьего и кобыльего молока. Нам показали видео китайского предпринимателя с 2200 верблюдами. Он сказал: «Давайте проведем лабораторные исследования, и если качество будет подходящим, откроем завод в Мангистау и будем экспортировать продукцию в Китай». Это нас заинтересовало. Мы отправили молоко верблюдов из 5-6 аулов в Китай, и результаты были отличными. Я попросил предпринимателя Болата Бошанова построить завод по превращению верблюжьего молока в порошок. Мы начали искать участок земли в районе Шетпе, центре Мангистауского района, где много верблюжьих хозяйств. Если этот бизнес пойдет, то машины для сбора молока будут ездить по деревням утром и скупать молоко. Я хочу, чтобы молоко, которое доит простая невестка, представлялось ей как деньги. Сегодня она доит одного верблюда, а завтра захочет доить двух, и каждый день у нее будет доход. Если это реализуется, мы хотим построить такие же заводы в Жанаозене, Форт-Шевченко и Бейнеу.

Столица тюркского мира и "второй Дубаи"

— В 2025 году Актау станет столицей тюркского мира. Как идет подготовка?

Это радостное решение. Мы строим большие планы на следующий год. В Мангистау будут организованы культурные и спортивные мероприятия, конференции. Из Мангистау вышло немало выдающихся личностей. В следующем месяце мы планируем провести крупную научную конференцию, посвященную Абишу Кекилбаеву. На следующий год у нас также запланированы большие мероприятия. Мы хотим показать всему миру гостеприимство, красивые традиции и широту души казахского народа, продемонстрировать это в Мангистау. Недавно к нам приезжали Журсин Ерман и Аманжол Алтаев. Атырау и Мангистау провели айтыс. В тот момент я предложил: "Актау стал центром тюркского мира, организуйте финал в Мангистау".

— Когда Актау станет мегаполисом?

В Мангистау очень высокая рождаемость. Кроме того, многие из тех, кто раньше уехал, возвращаются в регион. Строительство ведется, что означает рост населения. Рано или поздно Актау станет мегаполисом. Турция тоже прошла такой путь, как и Актау. Сейчас Турция успешно живет за счет туризма. Там тоже были безработные, и были времена, когда люди целый день пили чай. Если вы читали книгу Ататюрка, там всё описано. Ататюрк привез специалистов из Германии, выделил им землю и сказал: "Вот земля, стройте гостиницы или что-то другое, мы не будем вам мешать, только если к вам приедет немец, возьмите с собой пятерых турков и обучайте их". Сейчас в мировой тенденции многие предпочитают дикий туризм вместо гламурного. У нас для этого есть Бозжыра, Тузбайыр и много других красивых мест.

— А что нужно, чтобы превратить Актау в курортный город?

Мы постепенно становимся курортным городом. Недавно я был удивлен. Обычно я не выхожу на улицу вечером, но месяц назад решил прогуляться ночью. Я много хожу пешком. Если посмотреть на мои ботинки, они тоже в пыли. Сегодня тоже прошел пешком довольно много. Я был удивлен: улицы освещены, летние кафе работают, люди пьют кофе и чай. Туристы гуляют. Видно, что приехали люди из других мест. Это радует глаз, я внутренне был очень доволен. В некоторых местах Актау ничем не уступает зарубежным городам, особенно ночью.

— Как идет разработка генерального плана города?

13 июня Президент провел большое совещание по туризму. Он поручил нам изучить опыт Баку или арабских стран. На той неделе делегация во главе с моим первым заместителем, включая ученых, отправилась в Баку и Дубай для обмена опытом. Тогда местные акимы в Дубае рассказали, что они прошли через многие ошибки, как и мы. В Дубае пригласили ученых из пяти ведущих мировых институтов, занимающихся генеральным планом и урбанистикой, создали консорциум, который разработал генеральный план Дубая и Баку. Нам нужно быть осторожными, мы иногда поспешно принимаем решения. Они дали советы и предложили: "Давайте поможем вам, отправьте нам ваши генеральные планы на английском языке, и мы подскажем, где есть ошибки и как их исправить". Через 3-4 недели они прислали нам свои предложения на английском языке. Сейчас идет перевод на казахский и русский языки. Посмотрим, какие преимущества они предложат. Территории, где раньше находилась резиденция Президента, были возвращены Президентской администрацией народу. Если мы утвердим генеральный план города, эти 226 гектаров земли будут предназначены для крупного туристического направления. Место удобное, вода хорошая. Мы начнем реализацию крупных туристических проектов на этой территории.

Почему гибнут тюлени?

— Не повторит ли Каспий судьбу Арала? Ведь в регионе есть и производство, и тюлени часто гибнут.

В чем проблема экологии? В крупных промышленных предприятиях. Сейчас в Казахстане приняты новые стандарты. На каждом промышленном предприятии, где выбрасываются отходы, необходимо установить специальные устройства. Эти работы продолжаются. Сейчас люди видят всё, и если где-то возникает проблема, сразу поступает сигнал, ничего не скроешь. Но есть одна вещь, которую я не понимаю. Я поручил экологам выяснить, почему гибнут тюлени. Не знаю, как в других странах, но почему тюлени умирают именно в нашем Мангистау? Они не должны просто так погибать. У меня есть внутреннее подозрение. Я поручил исследовать это. Может, они болеют. Я не ветеринар.

"Иногда мы слишком шумим, иногда не хватает терпения"

— Вы коренной житель этого региона. Что вы можете сказать о народе Мангистау?

Иногда мы проявляемся с лучшей стороны, а иногда слишком шумим. Иногда у нас бывает очень мало терпения. Я люблю свой народ. Здесь покоятся мои предки, здесь родился мой отец и я сам. Как говорят, ворона своего птенца считает самым белым? Так и я, пусть кто-то говорит что угодно, но я горжусь своим народом из Мангистау. Да, возможно, у нас есть привычка говорить прямо в лицо. Но мы никогда не бьем ножом в спину. Возможно, вы имеете в виду Жанаозен. Это, вероятно, на уме у многих. Действительно, иногда народ прав, когда говорит. В Жанаозене, несмотря на то, что это регион, сидящий на нефти, нет центров для развития молодежи и детей. Это печально? Печально. Есть ли основание для их жалоб? Есть. КазМунайГаз планирует построить в сентябре центр для развития детей, что давно обсуждалось. Это также поднимет дух народа. Спортивных комплексов тоже нет. Если создать условия для народа, он всё поймет и всё выдержит. Нужно открыто общаться с народом, прошло время, когда можно было что-то обещать, сидя в ожидании. Сейчас народ грамотный, есть социальные сети, они читают законы, хорошо знают постановления правительства. Я не хвастаюсь и не ставлю себе заслугой, но когда беда пришла на казахскую землю и произошли наводнения, первыми, кто организовался и выехал в Кульсары, были наши ребята из Мангистау. Оттуда они направились дальше в Атырау. Вот такой у нас народ. Хороший он или плохой, не знаю, судите сами.

"Когда уходишь, важно уйти с благословением народа"

— Какие трудности ожидают регион в будущем?

Мы уже говорили о воде. Вторая проблема: 85% продуктов питания поступает извне. В Мангистаусе производят только молочные продукты и некоторые виды фруктов и овощей. Когда товары поступают извне, цены нестабильны. Сегодня цена может быть 80 тенге, а завтра 120 тенге. Это вопрос продовольственной безопасности. Чтобы стабилизировать цены, мы должны строить оптово-распределительные центры. Один уже почти готов. Нам нужно учиться у соседних регионов, у наших узбекских братьев, и строить теплицы. Есть те, кто уже построил. Теплица в Шетпе работает хорошо, говорят, что это очень выгодно. Мы пока не достигли этого уровня. Сейчас мы планируем бурить скважины, чтобы решать проблему с водой. Если будет достаточное количество воды, местные предприниматели предлагают построить 5 теплиц. Если это удастся, возможно, нам придется массово переходить на этот метод. Конечно, вторая проблема — сельское хозяйство. Два года назад не было осадков, и скот погиб. Нам нужно быть готовыми к этому.

— Как вы оцениваете свою работу на посту акима области?

Есть над чем подумать, я не отрицаю. Я не утверждаю, что все идеально решено, что я справился со всеми задачами. Есть вещи, которые мне не удается решить. Многие думают, что аким решает всё, но мы тоже люди, и иногда нам страшно рисковать. Ведь никто не знает, к чему это приведет, особенно когда речь идет о миллиардах тенге, каждый документ проверяется. Мы тоже стучим по столу на совещаниях, но иногда действуем осторожно. Моя единственная мысль, мое желание, мечта - когда я уйду, чтобы остались добрые следы, чтобы мои родные, дети, друзья говорили: «Наш брат здесь поработал», и чтобы я ушел с благословением народа. Когда уходишь, важно уйти с благословением народа.

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