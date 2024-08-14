Назначен руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистау

Сегодня, 13 августа, глава региона представил активу области нового руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айдоса Хамиева.

фото акимата Мангистауской области

Айдос Хамиев родился в Актау. Окончил Актауский государственный университет им. Ш. Есенова по специальности «Промышленное, гражданское строительство и городское хозяйство».

Трудовую деятельность начал в 2005 году мастером, производителем работ строительного участка в Актау.

С 2010 года работал в Агентстве Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в территориальных органах ведомства по Северо-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинских областей.

С 2015 года трудился на разных должностях в местных исполнительных органах Акмолинской, Мангистауской областей, городов Астана, Актобе.

До настоящего времени работал консультантом ТОО «Научно-исследовательский проектный институт «Астанагенплан».