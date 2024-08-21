Цена вопроса - 200 тысяч тенге: в Мангистау директора государственного учреждения осудили за хищение средств у иностранца

В Мангистауской области осудили директора КГУ «Центр трудовой мобильности» за хищение средств у иностранца. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе РК.

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Тупкараганским районным судом оглашен приговор в отношении директора КГУ «Центр трудовой мобильности» Управления координации занятости и социальных программ Мангистауской области Кайранбаева М.

Он признан виновным в хищении мошенническим путем денежных средств гражданина Республики Узбекистан в размере 200 тысяч тенге под предлогом содействия в трудоустройстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца. Одновременно с этим осужденный пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора, - сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда, - подчеркнули в Антикоррупционной службе.

Ранее в регионе за взятку осудили теперь уже бывшего руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области Айнур Манкешову. Ее приговорили к 3,5 годам лишения свободы.