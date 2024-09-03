Назначен руководитель департамента Судебной администрации по Мангистауской области

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Еражан Ерсаинов родился в 1979 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени С.Аманжолова. С 2002 года работал на разных руководящих должностях в центральных и местных исполнительных органах. В 2016-2018 годы был заведующим сектором в департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.

С 2018 года по настоящее время работал в коммерческом секторе.