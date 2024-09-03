Руководитель управления ЖКХ Мангистау освобожден от должности

фото телеграм-канала PRO КАДРЫ KZ

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Туркменбаев Абдеш Койшиевич освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу. Эту позицию он занимал с декабря 2022 года.

До этого был заместителем руководителя в этом управлении, еще ранее являлся заместителем акима Актау.