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04.09.2024, 11:22

В Мангистау пройдут выборы акима Форт-Шевченко – где можно проголосовать?

Власть 0 839 Алия Шарипова

Выборы акима Форт-Шевченко состоятся 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного акимата.

Фото предоставлено пресс-службой Тупкараганского районного акимата
Фото предоставлено пресс-службой Тупкараганского районного акимата

На пост главы Форт-Шевченко претендуют три кандидата. В пресс-службе районного акимата предоставили краткую информацию о них.

Мухамбет Гибрат Габдоллаулы – родился 13 июля 1997 года в Мангистауском районе. В государственном учреждении «аппарат акима сельского округа Сайын Шапагатов» работает заместителем акима. Самовыдвиженец.

Курманов Асылбек Жаншабаевич – родился 28 ноября 1979 года в Тупкараганском районе. Гражданин РК, имеет высшее образование. Работает инженером по безопасности труда в коммунальном государственном учреждении «Управление делами акима Мангистауской области». На должность акима Форт-Шевченко выдвинула партия «AMANAT».

Елемесов Айдос Джумажанович – родился 7 января 1989 года в Караганда Карагандинской области. Является руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Тупкараганского района. Самовыдвиженец.

В акимате добавили, что в Форт-Шевченко проголосовать может 4 591 житель. Выборы пройдут 8 сентября с 07:00 до 20:00 часов.

В день выборов по городу будут работать два участка:

  • участок №227 в Форт-Шевченко – общеобразовательная школа имени Есбола Омирбаева, улица Досана Тажиулы, 9.
  • участок №228 – здание Тупкараганской районной централизованной библиотечной системы, улица Маршала Абдихалыкова, 51.
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