В Мангистау назначен новый руководитель энергетики и ЖКХ

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Бердибек Картбаев родился в 1989 году.

Образование высшее. Окончил в 2010 году Жанаозенский нефтегазовый колледж имени О.Турмаганбетулы, в 2013 году - Актюбинский университет имени С.Байишова, в 2022 году - Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.

Трудовую деятельность начал в 2012 году инспектором Жанаозенского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог. С 2013 по 2020 годы занимал должности главного специалиста, руководителя отдела, заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

В 2020 году исполнял обязанности руководителя отдела естественных монополий и регулирования цен департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области. Позже был назначен руководителем вышеуказанного отдела.

В 2021-2022 годах - работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального управления Мангистауской области.

С 2022 года и до настоящего времени работал директором департамента маркетинга и ликвидности, а затем директором департамента управления ликвидностью в ТОО «МАЭК».

Напомним, ранее стало известно о том, что Абдеш Койшиевич, занимающий данную вакансию был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.