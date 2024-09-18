Избран новый аким села Турыш

Решением Бейнеуской районной избирательной комиссии от 17 сентября 2024 года на должность акима села Турыш избран Женис Утеулиев, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата района.

фото ЦОК Мангистауской области

Женис Утеулиев родился 9 мая 1981 года в селе Акжигит Бейнеуского района. Образование высшее, в 2002 году окончил Военную академию Вооруженных Сил РК по специальности «командная тактика войск связи».

Трудовую деятельность начал в 2004 году мастером строительства в учреждении "АИК Курылыс", работал начальником отделения Тупкараганского районного отдела по делам обороны, электромонтером в ТОО "Мунайтелеком". В 2020 году принят на государственную службу в качестве ведущего специалиста в аппарат акима села Турыш. До сегодняшнего дня занимал должность главного специалиста в данном учреждении.