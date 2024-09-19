Жители села Жетыбай выбрали себе акима

По итогам выборов, состоявшихся 15 сентября, на должность акима села Жетыбай был избран Талгат Кошкинов. Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций области со ссылкой на пресс-службу акимата Каракиянского района.

Фото предоставлено Центром общественных коммуникаций региона

Талгат Беккалиулы Кошкинов стал акимом села Жетыбай. На выборах, состоявшихся 15 сентября, он набрал большинство голосов жителей. Председатель районной территориальной избирательной комиссии Ахмет Мееров вручил избранному акиму служебное удостоверение.

Талгат Кошкинов родился 26 сентября 1974 года в городе Жанаозен Мангистауской области. В 2001 году окончил юридический колледж «Акниет», а уже в 2022 году Московский экономический университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начал в 1991 году помощником слесаря по ремонту автомобилей в Жетыбайском управлении технологического транспорта акционерного общества (АО) «Мангышлакнефть».

В 1993 году работал слесарем 3-го разряда по ремонту автомобилей автобазы №9 в АО «КАСКОР». С 2004 по 2007 годы работал специалистом второй категории (регистратором) в Каракиянском районном филиале РГП «Центр Недвижимости» Комитета регистрационной службы Министерства юстиции РК по Мангистауской области.

С 2009 по 2012 годы был руководителем филиала республиканского государственного предприятия «Центр обслуживания населения» (РГП «ЦОН») в селе Жетыбай. С 2013 по 2015 годы работал инспектором, исполняющим обязанности руководителя филиала РГП «ЦОН». С 2015 по 2024 годы являлся руководителем отдела филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по обслуживанию населения села Жетыбай.

С апреля 2024 года по настоящее время работал главным специалистом филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» в селе Жетыбай.