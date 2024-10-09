В Мангистау бытовым насильникам выдавалось разрешение на оружие

Исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района выдавал разрешение на приобретение гражданского оружия лицам, которых ранее привлекали к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие. Об этом сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

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Как сообщает ведомство, нарушения законности при выдаче разрешений на приобретение гражданского оружия выявили прокуроры.

Установлено, что разрешения получили лица, привлеченные к административной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью и семейно-бытовое насилие. В целях устранения данных нарушений в отдел полиции Тупкараганского района внесено представление, которое не было рассмотрено в установленный законом месячный срок. В связи с этим в отношении руководства отдела полиции было возбуждено дисциплинарное производство, - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, после требования прокурора неправомерно выданные разрешения аннулированы, изъято четыре единицы оружия.

Приказом начальника департамента полиции Мангистауской области за несвоевременное рассмотрение акта надзорного органа исполняющий обязанности начальника отдела полиции Тупкараганского района привлечен к дисциплинарной ответственности, - сказано в официальном сообщении.

К слову, это не первый раз, когда правоохранители региона совершают неправомерные действия. Так, в ноябре 2023 года стало известно о том, что в Мангистауской области осудили полицейского, который получил 240 тысяч тенге за выдачу водительского удостоверения. Страж порядка по суду получил наказание в одного года ограничения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на пять лет.

Для справки

К гражданскому оружию относится оружие, используемое гражданами Республики Казахстан в целях коллекционирования, экспонирования, самообороны, занятий спортом, охотой, а также организациями образования и культуры в образовательных и культурных целях.