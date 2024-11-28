Председатель Мангистауского областного суда может покинуть свой пост

Об этом в своем телеграм-канале написал журналист Михаил Козачков. По его данным, в судебной системе страны назревают перемены. Сайт высшего судебного Совета РК частично подтверждает эту информацию.

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Михаил Козачков пишет, что ему поступили сведения о перестановках в судебной системе.

«В частности, свой пост в ближайшее время может покинуть один из тяжеловесов этой отрасли - 60-летний Ербол Рахимбеков, нынешний председатель Мангистауского областного суда. Рахимбеков начал работать судьей более 30 лет назад. Лично оглашал приговоры по громким делам Кайрата Жамалиева, Муслима Умирьяева, Мурата Оспанова, условно-досрочно освободил Ержана Утембаева, ранее получившего срок за пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева. В 2015 году Рахимбеков был избран судьей Верховного суда, а спустя три года назначен председателем горсуда Шымкента. Весной этого года его перевели на место председателя Мангистауского областного суда, где он проработал чуть более полугода», - пишет автор.

Высказал журналист и предположения о том, с чем связано освобождение от занимаемой должности.

«Освободить судью от занимаемой должности вправе только Президент, но он делает это по рекомендации Высшего судебного совета, где действия судьи рассматривает судебное жюри. В большинстве случаев происходит это в результате дисциплинарного проступка или грубейшего нарушения законодательства при вынесении решения. И если Ербола Мухажановича уберут сейчас, не проводив на заслуженную пенсию, значит, к нему есть вопросы», - говорится в телеграм-канале.

В пресс-службе областного суда редакции lada.kz отказались подтверждать или опровергать информацию о кадровых изменениях, сославшись на то, что все подобные решения принимаются исключительно Высшим Судебным Советом РК.

Так, на официальном сайте Совета сегодня, 28 ноября, появилась информация о смене 13 судей, без указания регионов и имен.

«В связи с уходом в отставку, переходом на другую работу и в связи со смертью к освобождению от должностей рекомендованы 13 судей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Советом рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании в должности судьи до достижения предельного возраста в отношении двоих судей местных судов, достигших пенсионного возраста. По результатам рассмотрения одному из судей отказано в продлении сроков пребывания в должности судьи после достижения пенсионного возраста.

Кроме того, Советом рассмотрены обращения двух судей об обжаловании решений Судебного жюри при Совете и Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде. По результатам рассмотрения Советом решения признаны обоснованными.