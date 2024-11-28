18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
499.51
525.83
4.62
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
28.11.2024, 11:16

Председатель Мангистауского областного суда может покинуть свой пост

Власть 0 3 237 Наталья Вронская

Об этом в своем телеграм-канале написал журналист Михаил Козачков. По его данным, в судебной системе страны назревают перемены. Сайт высшего судебного Совета РК частично подтверждает эту информацию.

фото с сайта pixabay.com
фото с сайта pixabay.com

Михаил Козачков пишет, что ему поступили сведения о перестановках в судебной системе.

«В частности, свой пост в ближайшее время может покинуть один из тяжеловесов этой отрасли - 60-летний Ербол Рахимбеков, нынешний председатель Мангистауского областного суда. Рахимбеков начал работать судьей более 30 лет назад. Лично оглашал приговоры по громким делам Кайрата Жамалиева, Муслима Умирьяева, Мурата Оспанова, условно-досрочно освободил Ержана Утембаева, ранее получившего срок за пособничество в убийстве Алтынбека Сарсенбаева. В 2015 году Рахимбеков был избран судьей Верховного суда, а спустя три года назначен председателем горсуда Шымкента. Весной этого года его перевели на место председателя Мангистауского областного суда, где он проработал чуть более полугода», - пишет автор.

Высказал журналист и предположения о том, с чем связано освобождение от занимаемой должности.

«Освободить судью от занимаемой должности вправе только Президент, но он делает это по рекомендации Высшего судебного совета, где действия судьи рассматривает судебное жюри. В большинстве случаев происходит это в результате дисциплинарного проступка или грубейшего нарушения законодательства при вынесении решения. И если Ербола Мухажановича уберут сейчас, не проводив на заслуженную пенсию, значит, к нему есть вопросы», - говорится в телеграм-канале.

В пресс-службе областного суда редакции lada.kz отказались подтверждать или опровергать информацию о кадровых изменениях, сославшись на то, что все подобные решения принимаются исключительно Высшим Судебным Советом РК.

Так, на официальном сайте Совета сегодня, 28 ноября, появилась информация о смене 13 судей, без указания регионов и имен.

«В связи с уходом в отставку, переходом на другую работу и в связи со смертью к освобождению от должностей рекомендованы 13 судей», - говорится в сообщении.

Сообщается, что Советом рассмотрен вопрос о дальнейшем пребывании в должности судьи до достижения предельного возраста в отношении двоих судей местных судов, достигших пенсионного возраста. По результатам рассмотрения одному из судей отказано в продлении сроков пребывания в должности судьи после достижения пенсионного возраста.

Кроме того, Советом рассмотрены обращения двух судей об обжаловании решений Судебного жюри при Совете и Комиссии по качеству правосудия при Верховном Суде. По результатам рассмотрения Советом решения признаны обоснованными.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
Рубли и российские флаги в Байконуре расстроили казахстанцевНовости Казахстана
30.10.2024, 12:12 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Киркоров раскрыл свою настоящую фамилию и национальностьНовости Мира
04.11.2024, 19:52 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...