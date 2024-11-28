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28.11.2024, 12:14

Генеральное консульство Российской Федерации откроют в Актау

Власть 0 3 900 Наталья Вронская

В Актау откроют Генеральное консульство Российской Федерации. Об этом стало известно на ХХ Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин приняли участие в пленарном заседании. Они обсудили спектр вопросов: от энергетики до туризма, сообщает 24.kz.

фото akorda.kz
фото akorda.kz

Вчера, 27 ноября, в Астану прибыл с визитом президент Российской Федерации Владимир Путин. На повестке — потенциал торгово-экономического сотрудничества России и Казахстана.

«За два десятилетия Форум превратился в эффективную площадку, где задается тон укреплению стратегического партнёрства между нашими странами. Сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах, промышленной кооперации демонстрирует стабильную динамику роста. Действительно, товарооборот растёт. В прошлом году он достиг впечатляющих 27 миллиардов долларов. При этом на долю России приходится почти 20% внешней торговли Казахстана», - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Граница Казахстана и России — это более 7 тысяч километров, самая протяжённая в мире сухопутная граница. Связи между приграничными территориями — одна из самых прочных. Между ними активно развивается торговля и бизнес, проживают почти 32 миллиона человек.

Россия  проявляет большую активность в топливно-энергетической сфере. Есть соглашение между правительствами двух стран о строительстве угольных теплоэлектроцентралей в трёх городах — Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске. Сегодня Президент Казахстана на Форуме рассказал уже о новых договорённостях.

«Вместе с компанией «Лукойл» мы приступили к разработке крупного морского месторождения «Каламкас-море — Хазар». Объём инвестиций в проект составит более 6 миллиардов долларов. Кроме того, российские партнёры активно участвуют в реализации проектов в нефтегазохимии. Совместно с компанией «Сибур» в 2022 году мы ввели в эксплуатацию крупнейший в Центральной Азии завод по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Сегодня это предприятие не только обеспечивает сырьём казахстанских переработчиков, но и экспортирует продукцию в Россию, Китай, Турцию и другие страны», - сказал Президент страны.

Что касается газовой отрасли, год назад Россия запустила транзит газа в Узбекистан через Казахстан. Наша страна становится надёжным коридором. По словам Касым-Жомарта Токаева, есть договорённость с «Газпромом» о поставке голубого топлива в Кыргызстан. Уже подписано соглашение. Однако наша республика, по мнению экспертов, может выступать не только транзитной страной, но и покупателем российского газа.

Нефтегазохимия, машиностроение и сельское хозяйство - в этих направлениях лидеры двух стран определили основные ориентиры. Перспективы наметили в агропромышленном комплексе. В этом году аграрии собрали рекордный урожай зерновых культур — почти 27 миллионов тонн.

Особое место в экономической повестке занимает Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, отметил Касым-Жомарт Токаев. В связи с чем, считает Президент, есть необходимость открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау.

Другая приоритетная задача — укрепить транспортно-логистический каркас на всём евразийском пространстве. По словам Президента Казахстана, в ближайшие 6 лет в стране отремонтируют 11 тысяч и построят больше 5 тысяч километров новых железных дорог.

«Важным приоритетом для нас является создание за рубежом сети современных мультимодальных центров и «сухих портов». Одним из успешных примеров такого сотрудничества стало строительство нового транспортно-логистического центра на станции Селятино на территории Российской Федерации. На противоположном конце транзитного коридора сбор грузов будет осуществляться на недавно построенном казахстанском терминале в китайском городе Сиане. Тем самым фактически создаются ключевые опорные пункты единой системы транзита грузов по маршруту «Китай — Казахстан — Россия», - сообщил Президент Казахстана.

Цели обозначены, конкретные инициативы высказаны, средства для их реализации тоже есть. На форуме подписан солидный пакет соглашений. 

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Комментарии

7 комментарий(ев)
Sara19k
Sara19k
Надеюсь,никогда не откроют консульство. Иначе,при очередной бунте сначало нападут на консульство России,а потом на ДП и КНБ.
28.11.2024, 15:16
дорожник
дорожник
100500 раз уже обещали открыть консульство РФ в Актау, а воз и ныне там.
28.11.2024, 14:01
Coffee
Coffee
Уже лет 10 точно обещают открыть это консульство
28.11.2024, 11:11
Pluto 9701
Pluto 9701
И снова здравствуй Консульство РФ в Актау!!!!!!! Вот уже почти 30 лет открываете, как только Ельцин или Путин приезжает включают обещания вот откроем, вот откроем, а воз и ныне там и в этот раз ничего не будет поболтали о своем а народу вывалили бородатую сказку про Консульство РФ в Актау.
28.11.2024, 08:52
Sara19k
Sara19k
«Вместе с компанией «Лукойл» мы приступили к разработке крупного морского месторождения «Каламкас-море — Хазар» при ч(м тут Россия,если держателями акций «Лукойла» являются: 61,78 % — Bank of New York, 10,79 % — кипрская компания LUKOIL EMPLOYEE LIMITED. Лукойл всего лишь зарегистрирован в РФ,но не принадлежит Правительству РФ.
28.11.2024, 07:44
fox1167
fox1167
"есть необходимость открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау."-----сколько лет уж открываете? Бла-бла-бла
28.11.2024, 07:34
fox1167
fox1167
"есть необходимость открытия Генерального консульства Российской Федерации в Актау."-----сколько лет уж открываете? Бла-бла-бла
28.11.2024, 07:34
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