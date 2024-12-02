Стало известно, кто стал новым директором АО «Каражанбасмунай»

Экс-заместитель генерального директора по административным и социальным вопросам АО «Мангистаумунайгаз» Нурпеис Сарсенбай назначен на должность гендиректора компании АО «Каражанбасмунай». Об этом сообщил Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.