Стало известно, кто стал новым директором АО «Каражанбасмунай»

Экс-заместитель генерального директора по административным и социальным вопросам АО «Мангистаумунайгаз» Нурпеис Сарсенбай назначен на должность гендиректора компании АО «Каражанбасмунай». Об этом сообщил Telegram-канал Нефтегазового совета Казахстана.
Нурпеис Сарсенбай назначен генеральным директором АО «Каражанбасмунай».
Нурпеис Сарсенбай окончил Актауский политехнический институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых месторождений, горный инженер».
Трудовую деятельность начал оператором по добыче нефти и газа на месторождении Каламкас. В разные годы работал мастером, начальником цеха, руководителем производственного управления «Каламкасмунайгаз».
Последняя должность – заместитель генерального директора АО «Мангистаумунайгаз» по административным и социальным вопросам.
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