Президент РК раскритиковал строительство газоперерабатывающего завода в Мангистау

На расширенном заседании правительства сегодня, 28 января, Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал неудовлетворительную оценку работам по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане. Об этом сообщает Акорда.

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По его словам, в 2027 году правительству необходимо завершить объединение электрических сетей Западной зоны с Единой электроэнергетической системой страны. Требуется также ускорить реализацию проекта по усилению электрических сетей Южной зоны. Для устранения энергодефицита в южных регионах запущены крупные проекты в сфере «зеленой» энергетики и парогазовых установок. Поэтому, по словам Президента, необходимо уже в 2026 году завершить первый этап строительства второй ветки газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в целом развитие газовой сферы становится одним из основных факторов устойчивого социально-экономического прогресса страны. В прошлом году в девяти регионах к газовым сетям подключено 107 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности 300 тысяч человек.

С корпорацией «Chevron» начато освоение новых газовых месторождений и сотрудничество по геологоразведке на участке Жалибек в Актюбинской области.

К тому же, Глава государства раскритиковал темпы возведения Жанаозенского газоперерабатывающего завода.

В то же время неудовлетворительно ведется работа по строительству газоперерабатывающих заводов в Жанаозене и на Кашагане, а также электростанции на базе парогазовой установки в Туркестанской области. Данные проекты нужно завершить в установленные сроки, - сказал Президент страны.

Напомним, ранее сообщалось, что первоначально предприятие в Жанаозене планировалось построить и запустить до конца 2023 года, затем сроки перенесли на 2026 год. Позже в компании заявили, что возведение газоперерабатывающего завода сдвигается с декабря 2025 года на февраль 2027 года. Между тем в Мангистауской области с октября 2024 года наблюдаются очереди из автомобилей на АГЗС.