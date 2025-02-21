Назначен заместитель начальника ДЧС Мангистауской области

Назначен новый заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Приказом МЧС РК №95 от 20 февраля 2025 года Нуркожа Абабукиров назначен на должность заместителя начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области. Он освобожден от должности руководителя управления промышленной безопасности ДЧС Мангистауской области.

Глава ведомства Мурат Муханов уже представил Нуркожу Абабукирова коллективу.

Ранее в регионе новое назначение получила Гульмира Мамаева. Она стала заместителем руководителя управления занятости и социальных программ Мангистауской области.