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25.02.2025, 08:59

Известный̆ спортсмен назначен внештатным советником акима Мангистау

Власть 0 7 082 Наталья Вронская

Член олимпийской сборной команды СССР, заслуженный мастер спорта СССР международного класса и Казахстана, почетный гражданин Мангистауской области Асылбек Килимов назначен внештатным советником акима Мангистауской области по вопросам спорта. Об этом собщает Центр общественных коммуникация региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области
Фото: ЦОК Мангистауской области

Асылбек Килимов – представитель советской и казахстанской школы бокса. Был одним из сильнейших спортсменов СССР в 1980-х годах и защищал честь страны на международной арене.

По показателям 1984 года, Асылбек Килимов – лучший боксер Европы, ему было присвоено звание третьего боксера в мире в весовой категории до 75 килограммов.

За свою профессиональную карьеру Килимов провел 196 боев и выиграл 186 из них, 82% завершив досрочно. Он участвовал в международных соревнованиях, включая престижные турниры в США, Польше, КНДР, Турции, ГДР, Чехословакии, Финляндии, Болгарии и Таиланде.

После окончания спортивной карьеры Асылбек Килимов продолжил карьеру в боксе и в 1988-1991 годах был государственным тренером Госкомспорта СССР по Казахской ССР. Также работал членом Европейской ассоциации любительского бокса (EABA). В 1991 году под его руководством сборная Казахстана впервые заняла первое командное место на Х Спартакиаде Народов СССР.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Businessman
Businessman
Асылбек Килимов - легенда и гордость мангистауского и казахстанского бокса! Недавно ему было присвоено звание "Почетный гражданин Мангистауской области". Он реально достоин этих званий в отличие от многих "орденоносцев", которых народ даже не знает. Мои искренние поздравления Асылбеку Килимову. Пусть ему сопутствует удача!
25.02.2025, 04:21
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