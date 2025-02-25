Известный̆ спортсмен назначен внештатным советником акима Мангистау

Член олимпийской сборной команды СССР, заслуженный мастер спорта СССР международного класса и Казахстана, почетный гражданин Мангистауской области Асылбек Килимов назначен внештатным советником акима Мангистауской области по вопросам спорта. Об этом собщает Центр общественных коммуникация региона.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Асылбек Килимов – представитель советской и казахстанской школы бокса. Был одним из сильнейших спортсменов СССР в 1980-х годах и защищал честь страны на международной арене.

По показателям 1984 года, Асылбек Килимов – лучший боксер Европы, ему было присвоено звание третьего боксера в мире в весовой категории до 75 килограммов.

За свою профессиональную карьеру Килимов провел 196 боев и выиграл 186 из них, 82% завершив досрочно. Он участвовал в международных соревнованиях, включая престижные турниры в США, Польше, КНДР, Турции, ГДР, Чехословакии, Финляндии, Болгарии и Таиланде.

После окончания спортивной карьеры Асылбек Килимов продолжил карьеру в боксе и в 1988-1991 годах был государственным тренером Госкомспорта СССР по Казахской ССР. Также работал членом Европейской ассоциации любительского бокса (EABA). В 1991 году под его руководством сборная Казахстана впервые заняла первое командное место на Х Спартакиаде Народов СССР.