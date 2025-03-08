Как работают депутаты в Актау?

Депутаты - это избранные представители народа, которые принимают законы, регулирующие жизнь каждого жителя и влияющие на общественное жизнь населенного пункта. Их работа должна играть ключевую роль в развитии государства, обеспечении прав граждан и реализации важных инициатив. Мы попытались узнать, в чем заключается работа депутатов Актауского городского маслихата, у его председателя Сембигали Турешовича Закенова, сообщает Lada.kz .

Сембигали Турешович Закенов

Кто сейчас состоит в выборном органе местного самоуправления?

Закенов: Состав сегодняшнего депутатского корпуса достаточно силен. У нас есть и строители, и работники сферы ЖКХ, здравоохранения, образования… Средний возраст депутатов 35-38 лет, преимущественно мужчины, около 30% женщины. Женская половина только-только начинают познавать эту среду. Но женщины находятся в общественных советах, там где-то 50 на 50.

Как справляются с деятельностью депутатов?

Закенов: Этому депутатскому корпусу скоро будет 2 года, а по сроку нам еще три года надо отработать. Депутаты избираются на 5 лет. У нас четверо ушли по состоянию здоровья или в связи с переездом ушли, кто-то честно сказал, что не тянет эту работу. Депутаты находятся в гуще событий. И днем, и ночью звонят люди, не смотрят на то, что у депутата, как и у любого человека, есть личное время. Иногда нет возможности решить вопрос быстро, жители напирают, человек устает.

С какими проблемами приходят люди?

Закенов: Люди подходят и говорят о своих проблемах, проблемах города. Но 90% говорят о своих трудностях. Приятно, когда приходят жители, которые говорят о системных проблемах и говорят, как решить этот вопрос. Но в основном это люди старшего поколения, которые понимают этот процесс. Молодежь знает проблемы, но люди с опытом знают возможности решить эту проблему.

Как изменилась специфика работы депутатом со временем?

Закенов: То, что сейчас развиты каналы коммуникаций, это и хорошо, и плохо. Раньше встречались с жителями очно, пешком ходили. А сейчас нет такой необходимости – есть телефон, который все записывает, можно переправить информацию. Есть возможность контролировать процесс, наладить связь между организациям, акиматами. Сейчас народ просто так тебя не оставит, отмахнуться не получится. Моментально можно найти человека, найти и переговорить.

Был ли случай, когда выносился вотум недоверия депутату?

Закенов: Нет, такого не было.

Пять лет – это много или мало?

Закенов: Это достаточно для того, чтобы показать себя. Депутат - это не блогер. Есть люди, которые записывают проблемы – какой-то недолив, например, и направляют куда-то. Депутат так не должен делать. Он должен фиксировать проблему, но не показывать в соцсетях. Показывать в соцсетях может любой житель города. А ты сделай так: если есть проблема, разберись с ней, найди возможное решения этого вопроса, доведи до сведения властей, контролируй процесс. Все проблемы, которые есть в городе, от себя передавать акиму, это неправильный подход. Он должен сам чувствовать проблемы, днем и ночью думать, как решить этот вопрос. Перенаправить письма каждый может.

Насколько формально голосование или неформально? Насколько существенны правки, которые вносят депутаты?

Закенов: Три месяца назад нам дали на одобрение выделение средств на приобретение автобуса для ДК им. Абая. Мы не были согласны с ценой, которую они выставили и сказали, что на эти деньги надо купить два автобуса и еще «ГАЗель». Как хотите. И приобрели два комфортабельных автобуса и «ГАЗель». Если бы мы промолчали, то пришла бы одна машина. За баснословные деньги можно покупать что угодно, а вот за баснословные деньги делать эффективные вещи - это другой вопрос. В вопросах приоритетности наши депутаты отстаивают то что, необходимо.

Были ли случаи лоббирования своих интересов?

Закенов Я уже три раза как руководитель депутатского корпуса, такого не было. Я могу ими гордиться, что есть такие люди, которые могут отстоять интересы нашего населения.