Касым-Жомарт Токаев встретился со спортсменами Актау

Глава государства посетил спортивный комплекс «BS Arena», сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: Акорда

Президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий.

️Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.

Напомним, ранее глава страны посетил оптово-распределительный центр, а затем встретился со студентами в Yessenov Technopark.