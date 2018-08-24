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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 13:51

Просмотров: 1894

СМИ: Путин восхитился побережьем Каспия

Мнение своего коллеги на совещании в Атырауской области озвучил Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщает телеканал «КТК».

Владимир Путин. Фото РИА Новости
Президент поручил акимам создать условия для внутреннего туризма казахстанской молодежи, передает «КТК».

- Я объездил почти все страны мира, 250 раз встретился с руководителями государств и стран. Они меняются, а я-то остаюсь, поэтому их так много получается. Пришёл к выводу, что у нас лучше, чем где-то отдыхать. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней, но везде побывал. Актау вот рядом, там вот южнее Актау какие берега! Россия на том же берегу. Путин говорит: «Я не видел такой чистой воды здесь», - цитирует Президента телеканал «КТК».

Байкеры Атырауской области предложили провести мотопробег по маршруту Великого Шелкового Пути. Президент инициативу одобрил.

Кроме того, во время визита в Атыраускую область Президент посетил промышленные объекты региона и обсудил с местными чиновниками ситуацию в стране. В том числе работу государственных органов.


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Комментарии ( 3 )

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strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:47
«Я не видел такой чистой воды здесь»

водой восхитился, а не побережьем которое загадили постройками. которого практически нет.
 
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Lady_M (Посетители) Сегодня, 14:42
ага туризм....кто цены по КР на авиа билеты как в Европу слетать. о каком туризме речь вообще???
 
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Чупакабра (Посетители) Сегодня, 14:27
Они меняются, а я-то остаюсь,

lol lol lol
 
 

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