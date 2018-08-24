СМИ: Путин восхитился побережьем Каспия

Владимир Путин. Фото РИА Новости
Президент поручил акимам создать условия для внутреннего туризма казахстанской молодежи, передает «КТК».
- Я объездил почти все страны мира, 250 раз встретился с руководителями государств и стран. Они меняются, а я-то остаюсь, поэтому их так много получается. Пришёл к выводу, что у нас лучше, чем где-то отдыхать. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней, но везде побывал. Актау вот рядом, там вот южнее Актау какие берега! Россия на том же берегу. Путин говорит: «Я не видел такой чистой воды здесь», - цитирует Президента телеканал «КТК».
Байкеры Атырауской области предложили провести мотопробег по маршруту Великого Шелкового Пути. Президент инициативу одобрил.
Кроме того, во время визита в Атыраускую область Президент посетил промышленные объекты региона и обсудил с местными чиновниками ситуацию в стране. В том числе работу государственных органов.
- Я объездил почти все страны мира, 250 раз встретился с руководителями государств и стран. Они меняются, а я-то остаюсь, поэтому их так много получается. Пришёл к выводу, что у нас лучше, чем где-то отдыхать. Мне отдыхать приходится очень мало, хотя у меня предусмотрено много дней, но везде побывал. Актау вот рядом, там вот южнее Актау какие берега! Россия на том же берегу. Путин говорит: «Я не видел такой чистой воды здесь», - цитирует Президента телеканал «КТК».
Байкеры Атырауской области предложили провести мотопробег по маршруту Великого Шелкового Пути. Президент инициативу одобрил.
Кроме того, во время визита в Атыраускую область Президент посетил промышленные объекты региона и обсудил с местными чиновниками ситуацию в стране. В том числе работу государственных органов.